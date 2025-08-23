El Levante se prepara para recibir al FC Barcelona en el estadio Ciutat de València en un partido crucial de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026. Los “Granotas” intentarán recuperarse de la derrota 1-2 que sufrieron en su debut liguero ante el Alavés, a pesar del gol de Jeremy Toljan, mientras que los azulgranas llegan con el pie derecho a este compromiso, reforzado por una contundente victoria 3-0 sobre el Mallorca en la fecha inaugural. Los goles de Raphinha, Ferran Torres y el joven Lamine Yamal subrayaron el poder ofensivo del equipo de Hansi Flick. Mira el partido Levante vs. FC Barcelona, a partir de las 3:30 p.m. ET (Hora del Este) / 12:30 p.m. PT (Hora del Pacífico), con transmisión de ESPN+, ESPN Deportes y ESPN App en Estados Unidos .

FC Barcelona visita a Levante este sábado 23 de agosto en el Estadio Ciutat de València por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC