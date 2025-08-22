El FC Barcelona llega a la segunda jornada de La Liga 2025-26 con la moral por las nubes, listo para reafirmar su candidatura al título. Después de una temporada histórica en la que conquistaron La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, el equipo de Hansi Flick no ha perdido el ritmo y arrancó el nuevo curso con una contundente victoria 3-0 frente al Mallorca. Ahora, los blaugranas se preparan para su próximo desafío en el Ciutat de València contra el Levante este sábado 23 de agosto.

El equipo no solo ha mantenido la base que le dio el éxito la temporada pasada, sino que también ha incorporado refuerzos de primer nivel para potenciar la plantilla. Las llegadas de Joan García en la portería y de Marcus Rashford en el ataque demuestran la ambición del club. Estos fichajes complementan un plantel ya repleto de talento joven, incluyendo a figuras como Lamine Yamal y Pedri, que volvieron a brillar en la primera fecha. Yamal, con su gol en el debut, confirmó que será uno de los jugadores clave de la temporada.

El Levante, que regresa a la Primera División, se enfrenta a una dura prueba en su intento de mantenerse en la élite. El conjunto granota buscará el apoyo de su afición para complicar el partido a los blaugranas y sumar puntos vitales. Con el liderato de la tabla en juego desde el inicio, el equipo culé buscará demostrar su dominio del fútbol español.

VALENCIA (ESPAÑA), 23/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Levante y FC Barcelona este sábado 23 de agosto por la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Ciutat de Válencia. Foto de Josep LAGO para AFP

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26?

El partido entre FC Barcelona y Levante Unión Deportiva por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 23 de agosto en punto de las 9:30 p.m. (hora peninsular) / 3:30 pm ET (Hora del Este de EE.UU.) / 1:30 pm (Tiempo del Centro de México) en el estadio Ciutat de València, en Valencia.

¿Qué canal TV transmite FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26?

PAÍS / REGIÓN CANALES TV España Movistar+ México y Centroamérica Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes Sudamérica DIRECTV Sports

Sigue a los azulgranas en LaLiga. Te decimos cómo ver en vivo y gratis el partido FC Barcelona vs. Levante a través de ESPN en USA. | Crédito: fcbarcelona.es / Composición Depor

¿Dónde ver online FC Barcelona vs. Levante EN DIRECTO por LaLiga 2025-26?

PAÍS / REGIÓN STREAMING España Amazon Prime Video y Movistar Plus+ México y Centroamérica Sky+ Estados Unidos ESPN+ y fuboTV Sudamérica DGO

FC Barcelona visita a Levante este sábado 23 de agosto en el Estadio Ciutat de València por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC