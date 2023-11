Watch Mexico vs Honduras live on the Concacaf Nations League. Check the list of channels to follow the match between “la Tri” and “la H” live for the quarterfinals of the Concacaf Nations League. The match is played at the José de la Paz Herrera Uclés stadium in Tegucigalpa from 8:00 p.m. (local time).

Date: November 17, 2023

Schedule: 8:00 pm. (Honduras time)

Tournament: Concacaf Nations League

Stadium: José de la Paz Herrera Uclés - Tegucigalpa

Mexico vs Honduras: TV channels to watch Concacaf Nations League

Country TV Channel México TV Azteca, Canal 5, TUDN Honduras Telesistema, Deportes TVC Estados Unidos Univision y TUDN Canadá OneSoccer Costa Rica Teletica y Repretel Nicaragua Canal 4 y Televicentro Guatemala Tigo Sports El Salvador Canal 12 Panamá TVMax y RPC TV Jamaica SportsMax Haití Telemax y Radiodiffusion Télévision Haïtienne República Dominicana Telemicro y CDN Puerto Rico Telemundo PR y WAPA

How to watch Univision on USA?

Company Univision AT&T U-verse 279 (HD), 1279 (SD) Charter Spectrum 1200 (HD), 600 (SD) Comcast Xfinity 1200 (HD), 600 (SD) Cox Communications 1200 (HD), 600 (SD) DirecTV 244 (HD), 1244 (SD) Dish Network 827 (HD), 828 (SD) Time Warner Cable 1200 (HD), 600 (SD) Verizon FiOS 244 (HD), 1244 (SD)

How to watch TUDN on USA?

Company TelevisaUnivision Deportes Network Dish Latino 402 Spectrum 400 DirecTV 622