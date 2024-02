México y República Dominicana sostendrán un vibrante partido este domingo 4 de febrero en el estadio IoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida, como parte de la cuarta jornada de la Serie del Caribe de Béisbol 2024. En este artículo te proporcionaremos información sobre los horarios, los canales de TV que transmiten y los peloteros que conforman los rosters de los Naranjeros del Hermosillo y los Tigres del Licey.

¿Dónde ver el México vs. República Dominicana en vivo por TV y streaming?

Si deseas ver los todos los juegos de los Naranjeros del Hermosillo en México debes sintonizar el canal de Sky Sports, Blue to Go VIDEO Everywhere y Extrabase.TV, según el cableoperador de tu preferencia. Por otro lado, la transmisión de los partidos de los Tigres del Licey para el público de República Dominicana se encuentra disponible en Digital 15 de Canal Quince de Telemicro y MLB.TV.

ESPN Deportes transmitirá algunos partidos pero todos los juegos del calendario estarán disponibles a través del streaming ESPN+ (sólo disponible en Estados Unidos). La suscripción en estas páginas también está disponible en TV apps como Fire TV, Android TV, Apple TV y Roku.

PAÍS CANAL TV / STREAMING Panamá ESPN Deportes Puerto Rico WAPA Deportes y ESPN Deportes USA ESPN+ y ESPN Deportes República Dominicana Digital 15 (Canal 15) y MLB.TV Nicaragua Viva Nicaragua (Canal 13) México Sky Sports, Blue to Go VIDEO Everywhere y Extrabase.tv Venezuela IVC de Simple TV, Venevisión, Televen y Canal i

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. República Dominicana por la Serie del Caribe Miami 2024?

El juego entre México y República Dominicana se disputará este domingo 4 de febrero por la cuarta jornada de la Serie del Caribe de Béisbol 2024. Revisa los horarios, según el país donde te encuentres.

19:30 horas en Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 horas en Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Panamá

21:30 horas en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá y Bolivia

22:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿A qué hora ver el México vs. República Dominicana desde USA?

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 8:30 pm Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 7:30 pm Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 6:30 pm Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 5:30 pm Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)