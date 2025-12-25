El sorteo del Powerball de este miércoles 24 de diciembre de 2025 se realiza a las 10:59 p.m. hora del Este (7:59 p.m. PT) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. El premio mayor estimado asciende a 1.700 millones de dólares en plena víspera de Navidad, con millones de jugadores pendientes de los números ganadores.​

Datos rápidos del sorteo del Powerball de hoy, 24 de diciembre

Fecha del sorteo: miércoles 24 de diciembre de 2025.​

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).​

Premio mayor estimado (jackpot): 1.700 millones de dólares.​

Precio del boleto: 2 dólares por jugada (Power Play cuesta 1 dólar adicional).​

Dónde se juega: 45 estados de EE. UU., Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.​

Resultados del Powerball hoy, 24/12/2025: números ganadores

Estos son los números que dejó el sorteo del Powerball: 4-25-31-52-59 (bola roja: 19 | Power Play: 2x)

Números ganadores Powerball 24/12/2025

Bolas blancas: 4-25-31-52-59

Power Play: 2x

Tabla de resultados Powerball 24 de diciembre de 2025

Fecha del sorteo Números ganadores (bolas blancas) Powerball roja Power Play Bote (Jackpot estimado) 24/12/2025 4-25-31-52-59 19 2x 1.700.000.000 USD.

​

Nota: los resultados deben verificarse siempre en el sitio oficial de Powerball o en la lotería estatal correspondiente antes de reclamar premios.​

¿Cómo se juega el Powerball paso a paso?

Powerball es una lotería multijurisdiccional de Estados Unidos donde se seleccionan cinco números principales y una bola adicional llamada Powerball.​

Reglas básicas de juego

Elegir 5 números del 1 al 69 (bolas blancas).​

Elegir 1 número del 1 al 26 para la Powerball roja.​

Cada jugada cuesta 2 dólares; la opción Power Play suma 1 dólar y multiplica premios secundarios.​

Se puede jugar con selección manual o con “Quick Pick” (números aleatorios generados por el sistema).​

Horarios y calendario de sorteos

Días de sorteo: lunes, miércoles y sábado.​

Hora oficial: 10:59 p.m. ET en el estudio de la Lotería de Florida.​

Cierre de venta de boletos: entre 1 y 2 horas antes del sorteo, según el estado.​

Tabla de premios y probabilidades del Powerball

La estructura de premios de Powerball contempla nueve formas diferentes de ganar, desde 4 dólares hasta el gran jackpot acumulado.​

Premios por categoría

Aciertos (bolas blancas + Powerball) Premio estimado sin Power Play Probabilidad aproximada 5 + Powerball Jackpot (acumulado) 1 en 292.201.338.

​ 5 + 0 1.000.000 USD 1 en 11.688.054.

​ 4 + Powerball 50.000 USD 1 en 913.129.

​ 4 + 0 100 USD 1 en 36.525.

​ 3 + Powerball 100 USD 1 en 14.494.

​ 3 + 0 7 USD 1 en 579.

​ 2 + Powerball 7 USD 1 en 701.

​ 1 + Powerball 4 USD 1 en 92.

​ 0 + Powerball 4 USD 1 en 38.

​

Probabilidad global de ganar cualquier premio: aproximadamente 1 en 24,9 por jugada de 2 dólares.​

Con Power Play, los premios secundarios (excepto el jackpot) pueden multiplicarse por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, según el multiplicador sorteado.​

Power Play y formas de cobro del jackpot

La función Power Play y las opciones de cobro del premio mayor son claves para entender cuánto dinero puede recibir realmente un ganador.​

¿Qué es Power Play?

Es un complemento opcional de 1 dólar que multiplica los premios que no son el bote.​

Puede aplicar multiplicadores x2, x3, x4, x5 y, cuando el bote anunciado es de 150 millones o menos, también x10.​

El premio de Match 5 con Power Play es siempre de 2 millones de dólares.​

Opciones de cobro del premio mayor

Anualidad: 30 pagos escalonados durante 29 años, con incremento aproximado del 5% anual, antes de impuestos.​

Suma global (lump sum): pago único con descuento frente al valor de la anualidad, sujeto a impuestos federales y estatales.​

Preguntas frecuentes sobre el Powerball

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo de hoy, 24 de diciembre de 2025, se celebra a las 10:59 p.m. hora del Este (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT) desde Tallahassee, Florida.​

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Cada jugada cuesta 2 dólares, y la opción Power Play tiene un costo adicional de 1 dólar por línea de apuesta.​

¿Dónde puedo ver el sorteo del Powerball en vivo?

La transmisión oficial está disponible en el sitio web de Powerball y en su canal de YouTube, además de algunos canales de TV afiliados en Estados Unidos.​

¿En qué estados se puede jugar Powerball?

Powerball se vende en 45 estados de EE. UU., además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.​

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el jackpot del Powerball?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292.201.338, mientras que la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24,9.​

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios se reclaman en el estado donde se compró el boleto, con montos pequeños pagados en comercios minoristas y premios grandes gestionados por la lotería estatal dentro de un plazo fijado por cada jurisdicción.​

¿Qué debo hacer si gano un premio grande?

Se recomienda firmar el boleto en el reverso, guardar copias, consultar a un asesor legal o financiero y revisar las reglas del estado antes de acudir a reclamar el premio.​