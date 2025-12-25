El sorteo del Powerball de este miércoles 24 de diciembre de 2025 se realiza a las 10:59 p.m. hora del Este (7:59 p.m. PT) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. El premio mayor estimado asciende a 1.700 millones de dólares en plena víspera de Navidad, con millones de jugadores pendientes de los números ganadores.
Datos rápidos del sorteo del Powerball de hoy, 24 de diciembre
- Fecha del sorteo: miércoles 24 de diciembre de 2025.
- Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).
- Premio mayor estimado (jackpot): 1.700 millones de dólares.
- Precio del boleto: 2 dólares por jugada (Power Play cuesta 1 dólar adicional).
- Dónde se juega: 45 estados de EE. UU., Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Resultados del Powerball hoy, 24/12/2025: números ganadores
Estos son los números que dejó el sorteo del Powerball: 4-25-31-52-59 (bola roja: 19 | Power Play: 2x)
Números ganadores Powerball 24/12/2025
- Bolas blancas: 4-25-31-52-59
- Powerball roja: 19
- Power Play: 2x
Tabla de resultados Powerball 24 de diciembre de 2025
|Fecha del sorteo
|Números ganadores (bolas blancas)
|Powerball roja
|Power Play
|Bote (Jackpot estimado)
|24/12/2025
|4-25-31-52-59
|19
|2x
|1.700.000.000 USD.
Nota: los resultados deben verificarse siempre en el sitio oficial de Powerball o en la lotería estatal correspondiente antes de reclamar premios.
¿Cómo se juega el Powerball paso a paso?
Powerball es una lotería multijurisdiccional de Estados Unidos donde se seleccionan cinco números principales y una bola adicional llamada Powerball.
Reglas básicas de juego
- Elegir 5 números del 1 al 69 (bolas blancas).
- Elegir 1 número del 1 al 26 para la Powerball roja.
- Cada jugada cuesta 2 dólares; la opción Power Play suma 1 dólar y multiplica premios secundarios.
- Se puede jugar con selección manual o con “Quick Pick” (números aleatorios generados por el sistema).
Horarios y calendario de sorteos
- Días de sorteo: lunes, miércoles y sábado.
- Hora oficial: 10:59 p.m. ET en el estudio de la Lotería de Florida.
- Cierre de venta de boletos: entre 1 y 2 horas antes del sorteo, según el estado.
Tabla de premios y probabilidades del Powerball
La estructura de premios de Powerball contempla nueve formas diferentes de ganar, desde 4 dólares hasta el gran jackpot acumulado.
Premios por categoría
|Aciertos (bolas blancas + Powerball)
|Premio estimado sin Power Play
|Probabilidad aproximada
|5 + Powerball
|Jackpot (acumulado)
|1 en 292.201.338.
|5 + 0
|1.000.000 USD
|1 en 11.688.054.
|4 + Powerball
|50.000 USD
|1 en 913.129.
|4 + 0
|100 USD
|1 en 36.525.
|3 + Powerball
|100 USD
|1 en 14.494.
|3 + 0
|7 USD
|1 en 579.
|2 + Powerball
|7 USD
|1 en 701.
|1 + Powerball
|4 USD
|1 en 92.
|0 + Powerball
|4 USD
|1 en 38.
- Probabilidad global de ganar cualquier premio: aproximadamente 1 en 24,9 por jugada de 2 dólares.
- Con Power Play, los premios secundarios (excepto el jackpot) pueden multiplicarse por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, según el multiplicador sorteado.
Power Play y formas de cobro del jackpot
La función Power Play y las opciones de cobro del premio mayor son claves para entender cuánto dinero puede recibir realmente un ganador.
¿Qué es Power Play?
- Es un complemento opcional de 1 dólar que multiplica los premios que no son el bote.
- Puede aplicar multiplicadores x2, x3, x4, x5 y, cuando el bote anunciado es de 150 millones o menos, también x10.
- El premio de Match 5 con Power Play es siempre de 2 millones de dólares.
Opciones de cobro del premio mayor
- Anualidad: 30 pagos escalonados durante 29 años, con incremento aproximado del 5% anual, antes de impuestos.
- Suma global (lump sum): pago único con descuento frente al valor de la anualidad, sujeto a impuestos federales y estatales.
Preguntas frecuentes sobre el Powerball
¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?
El sorteo de hoy, 24 de diciembre de 2025, se celebra a las 10:59 p.m. hora del Este (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT) desde Tallahassee, Florida.
¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?
Cada jugada cuesta 2 dólares, y la opción Power Play tiene un costo adicional de 1 dólar por línea de apuesta.
¿Dónde puedo ver el sorteo del Powerball en vivo?
La transmisión oficial está disponible en el sitio web de Powerball y en su canal de YouTube, además de algunos canales de TV afiliados en Estados Unidos.
¿En qué estados se puede jugar Powerball?
Powerball se vende en 45 estados de EE. UU., además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
¿Cuáles son las probabilidades de ganar el jackpot del Powerball?
La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292.201.338, mientras que la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24,9.
¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?
Los premios se reclaman en el estado donde se compró el boleto, con montos pequeños pagados en comercios minoristas y premios grandes gestionados por la lotería estatal dentro de un plazo fijado por cada jurisdicción.
¿Qué debo hacer si gano un premio grande?
Se recomienda firmar el boleto en el reverso, guardar copias, consultar a un asesor legal o financiero y revisar las reglas del estado antes de acudir a reclamar el premio.