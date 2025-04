Boca Juniors y River Plate chocan en un duelo de alto voltaje en el Estadio Más Monumental este domingo 27 de abril, a partir de las 15:30 horas de Buenos Aires, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. Con arbitraje del colegiado Nicolás Ramírez, el Superclásico del fútbol argentino será televisado por TNT Sports Premium y ESPN Premium. Conoce los detalles del juego en la previa.

Tras asegurar su clasificación a los octavos de final al golear (3-0) a Gimnasia de La Plata en la jornada anterior, el Millonario marcha en la cuarta casilla del grupo B con 25 puntos, producto de seis victorias, siete empates y una derrota. Asimismo, logró un empate (2-2) muy importante en Quito ante el Independiente del Valle por la Copa Libertadores, donde se ubica como líder con 5 puntos.

Para este Superclásico, el técnico Marcelo Gallardo recupera a Enzo Pérez, quien se ausentó en el duelo frente al IDV, y será titular ante Boca. Franco Mastantuono también se perfila a empezar las acciones en la Banda Cruzada. Queda descartado Paulo Díaz por un desgarro en el bíceps femoral derecho, según informó el diario Olé.

En tanto, el Xeneize se mantiene como líder del grupo A luego de diez triunfos, dos igualdades y dos caídas. El último triunfo fue por 2 a 0 sobre Estudiantes. A diferencia del conjunto del Muñeco, los dirigidos por Fernando Gago llegan con mayor tiempo de descanso al no participar en torneos internacionales esta temporada tras la temprana eliminación frente al Alianza Lima en los playoffs de la Copa Libertadores.

Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el superclásico Boca Juniors vs. River Plate este domingo 27 de abril por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025 (Foto: AFP / Canva.com / Noé Yactayo)

Sin embargo, la mala noticia en Boca es la ausencia Edinson Cavani, quedó descartado por una lesión muscular en el gemelo. Por otro lado, todavía hay dudas sobre la presencia de Ander Herrera (desgarro en el cuádriceps derecho) y Milton Giménez (esguince en el tobillo derecho).

Con la presencia confirmada de 85.018 personas en el Estadio Más Monumental, el River-Boca del domingo 27 de abril de 2025 será uno de los Superclásicos con mayor asistencia de público en la historia del fútbol argentino. Solo superado por los 90 mil que se registraron en el Cilindro por el año 1976.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate?

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo 27 de abril en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires a partir de las 15:30 (hora argentina).

Horarios en el mundo

Argentina: 15:30 horas

Brasil: 15:30 horas

Chile: 14:30 horas

Colombia: 13:30 horas

Ecuador: 13:30 horas

Perú: 13:30 horas

México: 12:30 horas

España: 20:30 horas

¿Dónde ver el Superclásico Argentino Boca vs. River EN VIVO por TV y Streaming?

Existen diversas opciones para mirar el superclásico Boca vs. River:

ESPN Premium, TNT Sports Premium, TNT Sports Go, Flow, Telecentro Play y DIRECTV GO transmiten el Boca vs. River en Argentina

ESPN y Disney Plus transmite el Boca vs. River en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

AFA Play en Fanatiz transmite el Boca vs. River en Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico.

El resto de países podrá ver el juego por AFA Play o utilizando una VPN.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

TNT Sports Premium - ver Superclásico de River vs. Boca por Liga Argentina 2025. (Video: @RiverPlate)

¿Dónde ver ESPN Premium En Vivo, River vs. Boca?

ESPN Premium transmite los mejores partidos de la Primera División del Fútbol Argentino, como es el caso del superclásico entre River Plate y Boca Juniors, a través de los cableoperadores de DirecTV, Cablevisión Flow y Telecentro.

Canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

¿Cómo seguir Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium y ESPN Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Boca Juniors y River Plate.

Alineaciones probables del Boca vs. River por el Superclásico 2025

Boca : Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

ESPN EN VIVO - River vs. Boca por el Superclásico 2025 de la Liga Argentina. (Video: @BocaJrsOficial)