Con motivo de su preparación para la Eurocopa 2024, la selección de fútbol de Portugal recibirá a su similar de Suecia este jueves 21 de marzo a las 2:45 p.m. (hora local) en el Estadio Dom Afonso Henriques de la ciudad de Guimaraes (norte) en uno de los amistosos internacionales por la presente fecha FIFA. Consulta la información más completa como datos como la hora, fecha, canal de televisión y streaming para disfrutar del cotejo.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, convocó a un grupo de 32 jugadores para el partido contra los suecos y el combinado de Eslovenia (26 de marzo), liderados por la leyenda Cristiano Ronaldo. Los delanteros Jota Silva y Franciso Conceiçao son dos de las grandes novedades de la lista, en la que también figura el veterano zaguero Pepe de 41 años de edad.

Portugal vs Suecia: día, hora, lugar, transmisión

Día: Jueves, 21 de marzo de 2024

Hora: 2:45 p.m. (Lisboa) | 10:45 a.m. ET / 9:45 a.m. CT / 8:45 a.m. MT / 7:45 a.m. PT

Lugar: Estadio Dom Afonso Henriques en la ciudad de Guimarães en Portugal.

TV: ESPN, bein Sports

Streaming: Star+

