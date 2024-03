Estados Unidos y Colombia se enfrentan en la fase de cuartos de final y buscan llegar a las primeras semifinales de la Copa Oro W 2024, el torneo de selecciones de fútbol femenino organizado por Concacaf, este domingo 3 de marzo desde las 20:00 horas (ET) en el Banc of California Stadium, Los Ángeles, California. Si no te quieres perder el encuentro, a continuación te compartiremos los canales de TV y señal streaming que transmitirán EN VIVO el esperado encuentro.

¿ Cuándo y dónde ver el Colombia vs Estados Unidos?

Fecha: 3 de marzo del 2024

Hora: 20:00 hrs

Lugar: Banc Of California Stadium

Transmisión: ESPN, Star +

¿Qué canal TV transmite el Colombia vs Estados Unidos por Copa Oro 2024?

La transmisión, a cargo de los cuartos de final de la Copa de Oro W 2024 en Latinoamérica, es la señal de ESPN. Y en Estados Unidos, el partido se transmitirá po la CBS Sports.

PAÍS CANALES TV/STREAMING México ESPN, Star+ Costa Rica ESPN, Star+ Honduras ESPN, Star+ Guatemala ESPN, Star+ El Salvador ESPN, Star+ Cuba ESPN, Star+ República Dominicana ESPN, Star+ Puerto Rico ESPN, Star+ Argentina ESPN, Star+ Bolivia ESPN, Star+ Brasil ESPN, Star+ Chile ESPN, Star+ Colombia ESPN, Star+ Ecuador ESPN, Star+ Perú ESPN, Star+ Paraguay ESPN, Star+ Uruguay ESPN, Star+ Venezuela ESPN, Star+ Estados Unidos CBS Sport, Paramount Reino Unido CONCACAF GO, YouTube de CONCACAF.

¿Cómo ver ESPN En Vivo, Colombia vs Estados Unidos por Copa Oro Femenina 2024?

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Star Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Star Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Star Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Star Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Star Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Star Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Star Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Star Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Star Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Star Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Star Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Star Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Star Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Star Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Star Plus

Horarios del partido Colombia vs Estados Unidos por Copa Oro Femenina 2024

México | 19:15 hrs.

Colombia | 20:15 hrs.

Argentina | 22:15 hrs.