Levante vs. FC Barcelona EN VIVO será uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de LaLiga 2025-26. El encuentro se disputará este sábado 23 de agosto en el estadio Ciutat de Valencia, con dos equipos que llegan en situaciones muy distintas.
Los Granotas buscarán recomponerse después de caer 1-2 frente al Alavés en la primera fecha, a pesar del gol de Jeremy Toljan. Con el apoyo de su afición, intentarán sorprender a un rival que llega en gran estado de forma.
Del otro lado, el FC Barcelona arrancó la temporada con una goleada 3-0 sobre el Mallorca, con tantos de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Ahora, los de Xavi Hernández intentarán sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato.
¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en México?
El partido FC Barcelona vs. Levante se podrá ver en México este sábado 23 de agosto a las 13:30 horas a través de Sky Sports y VIX+.
¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en USA?
En Estados Unidos, el duelo FC Barcelona vs. Levante iniciará a las 15:30 ET y se transmitirá por ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV.
¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en España?
En España, el partido FC Barcelona vs. Levante comenzará a las 21:30 horas y se podrá seguir por Movistar LaLiga.
Horarios y canales del FC Barcelona vs. Levante en otros países
|País
|Hora
|Canal / Streaming
|Argentina
|16:30
|ESPN, Disney+
|Chile
|16:30
|ESPN, Disney+
|Colombia
|14:30
|ESPN, Disney+
|Perú
|14:30
|ESPN, Disney+