Levante vs. FC Barcelona EN VIVO será uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de LaLiga 2025-26. El encuentro se disputará este sábado 23 de agosto en el estadio Ciutat de Valencia, con dos equipos que llegan en situaciones muy distintas.

Los Granotas buscarán recomponerse después de caer 1-2 frente al Alavés en la primera fecha, a pesar del gol de Jeremy Toljan. Con el apoyo de su afición, intentarán sorprender a un rival que llega en gran estado de forma.

Del otro lado, el FC Barcelona arrancó la temporada con una goleada 3-0 sobre el Mallorca, con tantos de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Ahora, los de Xavi Hernández intentarán sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Levante y FC Barcelona se enfrentan en la segunda jornada de LaLiga 2025-26 en el estadio Ciutat de Valencia. (Foto: AFP)

¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en México?

El partido FC Barcelona vs. Levante se podrá ver en México este sábado 23 de agosto a las 13:30 horas a través de Sky Sports y VIX+.

¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en USA?

En Estados Unidos, el duelo FC Barcelona vs. Levante iniciará a las 15:30 ET y se transmitirá por ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV.

¿Qué canal transmite Levante vs. FC Barcelona EN VIVO en España?

En España, el partido FC Barcelona vs. Levante comenzará a las 21:30 horas y se podrá seguir por Movistar LaLiga.

Horarios y canales del FC Barcelona vs. Levante en otros países

País Hora Canal / Streaming Argentina 16:30 ESPN, Disney+ Chile 16:30 ESPN, Disney+ Colombia 14:30 ESPN, Disney+ Perú 14:30 ESPN, Disney+