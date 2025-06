Mira la transmisión de Real Madrid vs. Pachuca, juego que se llevará a cabo este domingo 22 de junio y podrás seguirlo desde países como México, España, Estados Unidos y todo Latinoamérica. ¿Quieres saber dónde puedes ver el partido? Aquí te dejo con las opciones en TV y streaming para seguir el enfrentamiento . Recordemos que el Real Madrid viene de empatar 1-1 ante Al-Hilal en la jornada inaugural, mientras que Pachuca no ha sumado puntos tras caer en el debut por 2-1 ante Salzburg.

Desde México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs. Pachuca EN VIVO?

Si te encuentras en México y quieres ver el partido de Real Madrid vs. Pachuca puedes hacerlo en TV abierta a través de Canal 5, en TUDN señal de paga o ViX y DAZN en streaming online. Estas son las alternativas para seguir el enfrentamiento de los ‘Tuzos’ ante el rey de la Champions League.

¿En qué canal televisan Real Madrid vs. Pachuca en directo desde España?

Desde España, la retransmisión de Real Madrid vs. Pachuca va a través de Telecinco, MiTele y DAZN, estos últimos dos en mención en streaming online. Recuerda que el juego iniciará desde las 21:00 horario peninsular.

¿Por qué canal ver juego Real Madrid vs. Pachuca EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. Pachuca EN VIVO a través de TNT Sports on DirecTV, TUDN on DirecTV o DAZN en streaming online. Estas son las alternativas para seguir el enfrentamiento desde el Bank of America Stadium.

Real Madrid vs. Pachuca: canales de TV en el mundo

Países Canales TV y Streaming Argentina DSports, DAZN y DGo Bolivia DSports, DAZN y DGo Chile DSports, DAZN y DGo Colombia Win Sports, DSports, DAZN y DGo España MiTele, Telecinco y DAZN Estados Unidos TNT Sports on DirecTV, TUDN on DirecTV y DAZN México Canal 5, TUDN, DAZN y ViX Paraguay DSports, DAZN y DGo Perú América TV, DSports, DAZN y DGo Uruguay DSports, DAZN y DGo Venezuela Televen, DSports, DAZN y DGo

Real Madrid vs. Pachuca EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 22 de junio de 2025

domingo 22 de junio de 2025 Hora: 21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú

21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú Canal TV: DAZN, DIRECTV y TUDN (México)

DAZN, DIRECTV y TUDN (México) Streaming: Disney Plus, DGO, ViX y DAZN

Disney Plus, DGO, ViX y DAZN Lugar: Bank of America Stadium