Tras un debut áspero ante Osasuna en el Bernabéu, el Real Madrid busca reafirmar su candidatura al título en su visita al Real Oviedo, este domingo 24 de agosto a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Canarias), por la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Carlos Tartiere. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.
En España, el duelo entre Real Madrid y Real Oviedo será televisado por múltiples servicios streaming como DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.
Por otro lado, en los Estados Unidos podrás mirar el cotejo Real Madrid-Oviedo vía ESPN Plus (en idioma inglés) y ESPN Deportes (en español). También puedes hacerlo por otros servicios streaming como ESPN App y fubo TV.
En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominica, el juego del Real Madrid ante el Real Oviedo se transmite en vivo y en directo por SKY Sports HD y SKY Plus.
Si te encuentras en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, deberás sintonizar el canal ESPN Sur de tu sistema de cable o verlo a través de Disney Plus Premium.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga 2025-26?
|Países
|Canales TV
|Streaming
|España
|-
|DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN Plus, ESPN App y fubo
|Puerto Rico
|ESPN Deportes
|ESPN Plus
|México
|SKY Sports
|SKY Plus
|Costa Rica
|SKY Sports
|SKY Plus
|El Salvador
|SKY Sports
|SKY Plus
|Nicaragua
|SKY Sports
|SKY Plus
|Guatemala
|SKY Sports
|SKY Plus
|Honduras
|SKY Sports
|SKY Plus
|Panamá
|SKY Sports
|SKY Plus
|Rep. Dominicana
|SKY Sports
|SKY Plus
|Cuba
|Tele Rebelde
|-
|Argentina
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Bolivia
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Colombia
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Chile
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Ecuador
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Paraguay
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Perú
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Uruguay
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium
|Venezuela
|ESPN Sur
|Disney Plus Premium