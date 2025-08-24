Tras un debut áspero ante Osasuna en el Bernabéu, el Real Madrid busca reafirmar su candidatura al título en su visita al Real Oviedo, este domingo 24 de agosto a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Canarias) , por la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Carlos Tartiere. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Real Madrid y Real Oviedo será televisado por múltiples servicios streaming como DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

Por otro lado, en los Estados Unidos podrás mirar el cotejo Real Madrid-Oviedo vía ESPN Plus (en idioma inglés) y ESPN Deportes (en español). También puedes hacerlo por otros servicios streaming como ESPN App y fubo TV.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominica, el juego del Real Madrid ante el Real Oviedo se transmite en vivo y en directo por SKY Sports HD y SKY Plus.

Si te encuentras en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, deberás sintonizar el canal ESPN Sur de tu sistema de cable o verlo a través de Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga 2025-26?

Países Canales TV Streaming España - DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Plus, ESPN App y fubo Puerto Rico ESPN Deportes ESPN Plus México SKY Sports SKY Plus Costa Rica SKY Sports SKY Plus El Salvador SKY Sports SKY Plus Nicaragua SKY Sports SKY Plus Guatemala SKY Sports SKY Plus Honduras SKY Sports SKY Plus Panamá SKY Sports SKY Plus Rep. Dominicana SKY Sports SKY Plus Cuba Tele Rebelde - Argentina ESPN Sur Disney Plus Premium Bolivia ESPN Sur Disney Plus Premium Colombia ESPN Sur Disney Plus Premium Chile ESPN Sur Disney Plus Premium Ecuador ESPN Sur Disney Plus Premium Paraguay ESPN Sur Disney Plus Premium Perú ESPN Sur Disney Plus Premium Uruguay ESPN Sur Disney Plus Premium Venezuela ESPN Sur Disney Plus Premium