MADRID (ESPAÑA), 24/08/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido Real Madrid vs. Real Oviedo en vivo, online y en directo este domingo 24 de agosto por la fecha 2 de la Liga EA Sports 2025-26. Foto de Javier SORIANO para AFP
Tras un debut áspero ante Osasuna en el Bernabéu, el Real Madrid busca reafirmar su candidatura al título en su visita al Real Oviedo, este domingo 24 de agosto a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Canarias), por la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Carlos Tartiere. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, teléfono móvil o Tablet? Aquí te contamos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo entre Real Madrid y Real Oviedo será televisado por múltiples servicios streaming como DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

Por otro lado, en los Estados Unidos podrás mirar el cotejo Real Madrid-Oviedo vía ESPN Plus (en idioma inglés) y ESPN Deportes (en español). También puedes hacerlo por otros servicios streaming como ESPN App y fubo TV.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominica, el juego del Real Madrid ante el Real Oviedo se transmite en vivo y en directo por SKY Sports HD y SKY Plus.

Si te encuentras en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, deberás sintonizar el canal ESPN Sur de tu sistema de cable o verlo a través de Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga 2025-26?

PaísesCanales TVStreaming
España-DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Estados UnidosESPN DeportesESPN Plus, ESPN App y fubo
Puerto RicoESPN DeportesESPN Plus
MéxicoSKY SportsSKY Plus
Costa RicaSKY SportsSKY Plus
El SalvadorSKY SportsSKY Plus
NicaraguaSKY SportsSKY Plus
GuatemalaSKY SportsSKY Plus
HondurasSKY SportsSKY Plus
PanamáSKY SportsSKY Plus
Rep. DominicanaSKY SportsSKY Plus
CubaTele Rebelde-
ArgentinaESPN SurDisney Plus Premium
BoliviaESPN SurDisney Plus Premium
ColombiaESPN SurDisney Plus Premium
ChileESPN SurDisney Plus Premium
EcuadorESPN SurDisney Plus Premium
ParaguayESPN SurDisney Plus Premium
PerúESPN SurDisney Plus Premium
UruguayESPN SurDisney Plus Premium
VenezuelaESPN SurDisney Plus Premium
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

