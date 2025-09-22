La gala del Balón de Oro 2025 se celebra este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, marcando un nuevo capítulo en la historia del fútbol. El prestigioso galardón, coorganizado por la revista France Football y la UEFA, busca coronar a los mejores jugadores de la temporada, dejando atrás la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esta es la 69ª edición, que por primera vez evalúa los logros de una temporada completa (de agosto a julio), añadiendo un nuevo nivel de competitividad.
El Balón de Oro 2025 llega con una lista de nominados que refleja un cambio de guardia en el fútbol mundial. El joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, y el delantero del PSG, Ousmane Dembélé, se perfilan como los grandes favoritos para llevarse el premio masculino. Por su parte, en la categoría femenina, las futbolistas españolas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey son las principales candidatas para suceder a la propia Bonmatí, que lo ganó el año pasado.
La ceremonia, que comenzará con la alfombra roja a las 2 p.m. ET y la gala principal a las 3 p.m. ET, no solo otorgará los Balones de Oro, sino que también reconocerá otros talentos emergentes y figuras clave. Los premios incluyen el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador. La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de varias plataformas a nivel mundial, como Paramount+ en Estados Unidos y el canal de YouTube de L’Équipe.
Los nominados al Balón de Oro de este año han sido elegidos por un jurado de periodistas internacionales, y la lista completa se anunció en agosto. Jugadores como Vitinha (PSG), Raphinha (Barcelona) y otros grandes nombres de la Premier League, LaLiga, Serie A y Bundesliga, se suman a la lista de candidatos. La gala promete ser una de las más emocionantes de los últimos años, con resultados que podrían reescribir la historia del fútbol.
Ranking del Balón de Oro 2025
Balón de Oro masculino
1. Ousmane Dembélé
2. Lamine Yamal
3. Vitinha
4. Mohamed Salah
5. Raphinha
6. Achraf Hakimi
7. Kylian Mbappé
8. Cole Palmer
9. Gianluigi Donnarumma
10. Nuno Mendes
11. Pedri (FC Barcelona / España)
12. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain / Georgia)
13. Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra)
14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain / Francia)
15. Viktor Gyökeres (Sporting CP, Arsenal / Suecia)
16. Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil)
17. Robert Lewandowski (FC Barcelona / Polonia)
18. Scott McTominay (Napoli / Escocia)
19. Joao Neves (Paris Saint-Germain / Portugal)
20. Lautaro Martínez (Inter Milan / Argentina)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinea)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentina)
23. Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)
24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain / España)
25. Denzel Dumfries (Inter Milan / Países Bajos)
26. Erling Haaland (Manchester ity / Noruega)
27. Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)
28. Virgil Van Dijk (Liverpool / Países Bajos)
29. Florian Wirtz (Liverpool / Alemania)
30. Michael Olise (FC Bayern / Francia)
Balón de Oro femenino
1. Aitana Bonmatí
2. Mariona Caldentey
3. Alessia Russo
4. Alexia Putellas
5. Chloe Kelly
6. Patri Guijarro
7. Leah Williamson
8. Ewa Pajor
9. Lucy Bronze
10. Hannah Hampton
11. Claudia Pina (FC Barcelona / España)
12. Marta (Orlando Pride / Brasil)
13. Caroline Graham Hanse (FC Barcelona / Noruega)
14. Barbra Banda (Orlando Pride / Zambia)
15. Sandy Baltimore (Chelsea / Francia)
16. Cristiana Girelli (Juventus Turin / Italia)
17. Temwa Chawinga (Kansas City Current / Malaui)
18. Melchie Dumornay (OL Lyonnes / Haití)
19. Klara Bühl (Bayern Munich / Alemania)
20. Pernille Harder (Bayern Munich / Dinamarca)
21. Amanda Gutierres (Palmeiras / Brasil)
22. Esther Gonzalez (Gotham FC / España)
23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea / Suecia)
24. Sofia Cantore (Juventus Turin, Washington Spirit / Italia)
25. Emily Fox (Arsenal / Estados Unidos)
26. Lindsey Horan Heaps (OL Lyonnes / Estados Unidos)
27. Clara Matéo (Paris FC / Francia)
27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal / Noruega)
29. Step Catley (Arsenal / Australia)
30. Caroline Weir (Real Madrid / Escocia)
Ganadores del Balón de Oro 2025
Balón de Oro Masculino 2025
- Ousmane Dembélé - Ganador
Balón de Oro Femenino 2025
- Aitana Bonmatí - Ganadora
Trofeo Kopa masculino
1. Lamine Yamal - Ganador
2. Désiré Doué
3. Joao Neves
4. Estevao
5. Kenan Yildiz
6. Dean Huijsen
7. Pau Cubarsi
8. Rodrigo Mora
9. Ayyoub Bouaddi
9. Myles Lewis-Skelly
Trofeo Kopa femenino
1. Vicky López - Ganadora
2. Linda Caicedo
3. Wieke Kaptein
4. Michelle Agyemang
5. Claudia Martinez Ovando
Trofeo Yashin 2025 masculino
1. Gianluigi Donnarumma - Ganador
2. Alisson Becker
3. Yann Sommer
4. Thibaut Courtois
5. Yassine Bounou
6. David Raya
7. Jan Oblak
8. Emiliano Martínez
9. Luchas Chevalier
10. Matz Sels
Trofeo Yashin Femenino 2025
1. Hannah Hampton - Ganadora
2. Ann-Katrin Berger
3. Cata Coll
4. Chiamaka Nnadozie
5. Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff 2025 masculino
- Luis Enrique - Ganador
Trofeo Johan Cruyff 2025 femenino
- Sarina Wiegman - Ganadora
Trofeo Gerd Müller masculino
- Viktor Gyökeres - Ganador
Trofeo Gerd Müller femenino
- Ewa Pajor - Ganadora
Trofeo al Club Masculino del Año 2025
- Paris Saint-Germain - Ganador
Trofeo al Club Femenino del Año 2025
- Arsenal (Inglaterra) - Ganador
¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Resultados en directo
Esta es la relación de los ganadores en todas las categorías del Balón de Oro 2025 en vivo y en directo desde París, Francia:
|Categorías / Premios
|Ganador del Balón de Oro
|Segundo lugar
|Tercer lugar
|Balón de Oro masculino
|Ousmane Dembélé
|Lamine Yamal
|Vitinha
|Balón de Oro femenino
|Aitana Bonmatí
|Mariona Caldentey
|Alessia Russo
|Trofeo Kopa masculino
|Lamine Yamal
|Désiré Doué
|Joao Neves
|Trofeo Kopa femenino
|Vicky López
|Linda Caicedo
|Wieke Kaptein
|Trofeo Yashin masculino
|Gianluigi Donnarumma
|Alisson Becker
|Yann Sommer
|Trofeo Yashin femenino
|Hannah Hampton
|Ann-Katrin Berger
|Cata Coll
|Trofeo Gerd Müller masculino
|Viktor Gyökeres
|--
|--
|Trofeo Gerd Müller femenino
|Ewa Pajor
|--
|--
|Trofeo Johan Cruyff masculino
|Luis Enrique
|--
|--
|Trofeo Johan Cruyff femenino
|Sarina Wiegman
|--
|--
|Trofeo al Club del Año masculino
|Paris Saint-Germain
|--
|--
|Trofeo al Club del Año femenino
|Arsenal
|--
|--
|Premio Socrates
|Fundación Xana
|--
|--
Nominados a los premios Balón de Oro 2025
Balón de Oro masculino 2025
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, París Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)
- João Neves (Portugal, París Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, Barcelona)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
Balón de Oro Femenino 2025
- Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (España, Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Clara Mateo (Francia, Paris FC)
- Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
- Clàudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
- Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Trofeo Kopa 2025 masculino
- Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)
- Pau Cubarsí (España, Barcelona)
- Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
- Estêvão (Brasil, Palmeiras/Chelsea)
- Dean Huijsen (España, Bournemouth/Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal)
- Rodrigo Mora (Portugal, Oporto)
- João Neves (Portugal, París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Kenan Yıldız (Turquía, Juventus)
Trofeo Kopa Femenino 2025
- Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton)
- Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)
- Vicky López (España, Barcelona)
- Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
Trofeo Yashin 2025 masculino
- Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
- Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia, Lille/París Saint-Germain)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
- David Raya (España, Arsenal)
- Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza, Inter)
Trofeo Yashin Femenino 2025
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)
Trofeo Johan Cruyff 2025 masculino
- Antonio Conte (Italia, Nápoles)
- Luis Enrique (España, París Saint-Germain)
- Hansi Flick (Alemania, Barcelona)
- Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
- Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)
Trofeo Johan Cruyff 2025 femenino
- Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil, selección nacional de Brasil)
- Justine Madugu (Nigeria, selección nacional de Nigeria)
- Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)
- Sarina Wiegman (Países Bajos, selección nacional de Inglaterra)
Trofeo al Club Masculino del Año 2025
- Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Chelsea (Inglaterra)
- Liverpool (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (Francia)
Trofeo al Club Femenino del Año 2025
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- OL Lyonnes (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)