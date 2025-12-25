Un solo boleto vendido en Arkansas acertó los seis números del sorteo del miércoles 24 de diciembre, llevándose un histórico premio de Powerball de 1.817 mil millones de dólares, con opción de cobrar 834.9 millones en efectivo antes de impuestos. Esta es apenas la segunda vez que un boleto vendido en ese estado gana el premio mayor de este juego, tras un primer caso registrado en 2010. El sorteo convirtió al nuevo millonario en protagonista del segundo premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de este año.​

El ganador podrá elegir entre un pago anualizado de 1.817 mil millones de dólares, distribuido en un pago inmediato y 29 pagos anuales crecientes en 5% cada año, o un pago único en efectivo de 834.9 millones de dólares, ambos montos antes de impuestos. Además del gran premio, ocho boletos en todo el país acertaron los cinco números blancos y ganaron premios de al menos 1 millón de dólares, y cientos de otros boletos obtuvieron premios de 50,000 y 100,000 dólares. Las loterías estatales recordaron a los jugadores revisar cuidadosamente sus boletos, ya que muchos resultaron premiados en distintos niveles.​

La racha de este bote llegó a 47 sorteos consecutivos, un récord de Powerball para una sola carrera de premio mayor. Tras este histórico sorteo, el premio se reinicia a 20 millones de dólares para la siguiente jugada del sábado, con la opción del multiplicador Power Play 10X disponible mientras el pozo publicitado se mantenga por debajo de 150 millones. Desde su creación en 1992, Powerball ha generado más de 37 mil millones de dólares para causas públicas en Estados Unidos, con más de la mitad de la recaudación de cada boleto quedándose en la jurisdicción donde se vende.​

Resultados del sorteo 24/12/2025

Números principales (bolas blancas): 4-25-31-52-59

Número Powerball (bola roja): 19.

Multiplicador Power Play: 2x

Resumen de los resultados del día

Elemento Detalle Fecha del sorteo 24 de diciembre de 2025 Día Miércoles Números ganadores 4-25-31-52-59 Powerball roja 19 Power Play 2x Jackpot estimado 1.700.000.000 USD.

​ Lugar del sorteo Tallahassee, Florida.

​

Verifica siempre los resultados en la web oficial de Powerball o en la lotería de tu estado antes de reclamar un premio.​

¿Cómo jugar al Powerball correctamente?

Powerball funciona con un formato de cinco números principales más una bola adicional llamada Powerball, lo que genera millones de posibles combinaciones. Aun así, jugar es muy sencillo y cualquier adulto que cumpla las normas locales puede hacerlo.​

Paso a paso para jugar

Dirígete a un punto de venta autorizado o a la plataforma en línea de la lotería de tu estado (si está disponible).​

Elige 5 números del 1 al 69 para las bolas blancas.​

Elige 1 número del 1 al 26 para la Powerball roja.​

Marca la casilla Power Play si deseas activar el multiplicador de premios secundarios pagando 1 dólar extra.​

Indica si quieres que tus números se repitan en varios sorteos consecutivos (multi-sorteo) según las reglas de tu estado.​

Conserva tu boleto en un lugar seguro hasta que se anuncien los resultados.​

Recomendaciones básicas de juego responsable

Fija un presupuesto máximo para jugar y respétalo.

Evita perseguir pérdidas con más apuestas.

Recuerda que las probabilidades siempre favorecen a la lotería y que se trata de un juego de azar.​

Tabla de categorías de premio y probabilidades

La lotería Powerball ofrece nueve categorías de premio distintas, desde el reembolso más pequeño de 4 dólares hasta el gran jackpot acumulado. Cada categoría tiene probabilidades específicas de acierto que conviene conocer antes de jugar.​

Estructura de premios del Powerball

Aciertos (blancas + Powerball) Premio estándar aproximado Con Power Play (máx. posible) Probabilidades aproximadas 5 + Powerball Jackpot (acumulado) Jackpot 1 en 292.201.338.

​ 5 + 0 1.000.000 USD 2.000.000 USD 1 en 11.688.054.

​ 4 + Powerball 50.000 USD Hasta 250.000 / 500.000 USD 1 en 913.129.

​ 4 + 0 100 USD Hasta 500 / 1.000 USD 1 en 36.525.

​ 3 + Powerball 100 USD Hasta 500 / 1.000 USD 1 en 14.494.

​ 3 + 0 7 USD Hasta 35 / 70 USD 1 en 579.

​ 2 + Powerball 7 USD Hasta 35 / 70 USD 1 en 701.

​ 1 + Powerball 4 USD Hasta 20 / 40 USD 1 en 92.

​ 0 + Powerball 4 USD Hasta 20 / 40 USD 1 en 38.

​

Probabilidad de ganar cualquier premio: aproximadamente 1 en 24,9 por jugada.​

El multiplicador Power Play puede ser x2, x3, x4, x5 y, en ciertos botes, también x10 (no aplica al jackpot).​

Opciones de cobro del jackpot y aspectos fiscales

Cuando un jugador gana el premio mayor del Powerball, puede elegir entre recibir un pago único reducido o una anualidad distribuida en 30 plazos. La elección tiene implicaciones en el monto real que se recibe y en la carga fiscal.​

Formas de cobrar el premio mayor

Opción de anualidad

Pagos durante 29 años (30 pagos en total), con incrementos anuales estimados alrededor del 5%.​

Importe total anunciado del jackpot se refiere habitualmente a esta modalidad.​

Opción de suma global (lump sum)

Un solo pago, significativamente menor al total de la anualidad.​

Está sujeto a impuestos federales y, en muchos estados, también a impuestos estatales.​

Puntos a considerar si ganas un gran premio

Firma el boleto en el reverso para proteger tu derecho sobre el mismo.​

Consulta a un abogado y a un asesor financiero con experiencia en grandes premios de lotería.

Revisa los plazos y requisitos de reclamación en la lotería de tu estado.​

Preguntas frecuentes sobre Powerball

¿Dónde puedo revisar los resultados oficiales del Powerball?

Los resultados oficiales se publican en el sitio web de Powerball, en las webs de las loterías estatales y a través de medios autorizados como aplicaciones oficiales y canales de televisión asociados.​

¿Puedo jugar al Powerball desde fuera de Estados Unidos?

El boleto debe comprarse a través de un vendedor autorizado dentro de una jurisdicción participante; algunos servicios en línea facilitan la compra, pero cada jurisdicción tiene normas específicas.​

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio?

El plazo para reclamar varía según el estado y suele oscilar entre 90 días y 1 año desde la fecha del sorteo, por lo que es importante consultar las reglas locales.​

¿Qué pasa si pierdo mi boleto de Powerball?

El boleto físico es el comprobante válido para cobrar; si se pierde o se daña de forma que no se pueda verificar, generalmente no se puede reclamar el premio.​

¿Es obligatorio revelar mi identidad si gano el jackpot?

En algunos estados los ganadores deben ser identificados públicamente, mientras que otros permiten cierto grado de anonimato; las normas dependen de la legislación estatal.​