Mira todos los resultados del WrestleMania 41 durante la Noche 1 y 2 este sábado 19 y domingo 20 de abril en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. La expectativa de los fanáticos rodea a la figura de John Cena, quien decidió pasar el retiro y como combate de despedida enfrentó a Cody Rhodes por el campeonato indiscutido de la WWE.

Dentro de la cartelera también se destacó la pelea de triple amenaza entre Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins. Esta lucha conformada por tres superestrellas de la WWE también pudo ser el platillo principal de WrestleMania 41. Sin embargo, se dio prioridad al combate de John Cena frente a Cody Rhodes.

Gunther vs. Jey Uso, por el Campeonato mundial de peso pesado de la WWE; AJ Styles vs. Logan Paul, en un combate de fuerza y velocidad; Drew McIntyre vs. Damian Priest, pelea callejera sin reglas; y Bron Breakker (c) vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio vs. Penta, por el Campeonato Intercontinental de la WWE, son otras de las luchas para destacar del WrestleMania 41.

Resultados de la Noche 1 de WrestleMania 41

Las siguientes peleas se realizaron el sábado 19 de abril:

Tipo de combate Luchadores Resultados Triple amenaza Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins Seth Rollins se lleva la victoria contra Roman Reigns con un sillazo y pisotón, gracias al apoyo de Paul Heyman. Campeonato mundial de peso pesado de la WWE Gunther (c) vs. Jey Uso Jey Uso hizo que Gunther se rinda y se consagró campeón mundial. Campeonato femenino de la WWE Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair Tiffany Stratton retiene su título tras vencer a Charlotte Flair con un moonsault. Campeonato de los Estados Unidos LA Knight (c) vs. Jacob Fatu Jacob Fatu se corona campeón de EE. UU. tras doble samoan drop a LA Knight en WrestleMania. Duelo de generaciones y estilos Rey Fénix vs. El Grande Americano (Chad Gable) El Grande Americano ganó con un topetazo y placa de metal, y el Hijo del Villano intervino. Pelea femenina explosiva Jade Cargill vs. Naomi Jade Cargill se lleva su segundo triunfo consecutivo en WrestleMania tras vencer a Naomi con un Jaded. Campeonato mundial de parejas masculino de la WWE The War Raiders (c) vs. The New Day The New Day alcanzan su duodécimo campeonato en parejas.

Resultados de la Noche 2 de WrestleMania 42

Las siguientes peleas se dieron el domingo 20 de abril:

Tipo de combate Luchadores Resultados Campeonato Indiscutido de la WWE Cody Rhodes (c) vs. John Cena Cena aprovecha el momento, golpea a Rhodes y consigue la victoria. ¡Campeón mundial! Campeonato Mundial Femenino con triple amenaza explosiva Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley Iyo Sky retiene el Campeonato Mundial Femenino al derrotar a Bianca Belair con un Over the Moonsault. Duelo de carisma y técnica AJ Styles vs. Logan Paul Logan Paul sorprende con un Paulverizer y vence tras resistir un Styles Clash. Campeonato en Parejas Femenina Liv Morgan y Raquel Rodríguez (c) vs. Becky Lynch y Lyra Valkyria Becky Lynch y Lyra Valkyria ganan el Campeonato Femenino en Parejas tras un potente Manhandle Slam sobre Liv Morgan. Combate callejero sin reglas Drew McIntyre vs. Damian Priest McIntyre derriba a Priest sobre dos mesas debajo del ring y, tras usar una silla, aniquila toda resistencia. Campeonato Intercontinental de la WWE Bron Breakker (c) vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio vs. Penta Dominik Mysterio conquista el título intercontinental tras un Frog Splash sobre Finn Bálor.

Cartelera de la Noche 1 de WrestleMania 41 (sábado 19 de abril)

Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins - Triple amenaza

Gunther (c) vs. Jey Uso - Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE

Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair - Campeonato Femenino de la WWE

LA Knight (c) vs. Jacob Fatu - Campeonato de Estados Unidos

Rey Fénix vs. El Grande Americano (Chad Gable) - Duelo de generaciones y estilo

Jade Cargill vs. Naomi - Enfrentamiento explosivo entre dos poderosas atletas

The War Raiders (c) vs. The New Day - Pelea por el Campeonato Mundial en Parejas Masculino

Cartelera de la Noche 2 de WrestleMania 41 (domingo 20 de abril)

Cody Rhodes (c) vs. John Cena - Campeonato Indiscutido de la WWE

Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley - Campeonato Mundial Femenino con triple amenaza explosiva

AJ Styles vs. Logan Paul - Duelo de carisma y técnica

Liv Morgan y Raquel Rodríguez (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria - Campeonato en Parejas Femenina

Drew McIntyre vs. Damian Priest - Combate callejero sin reglas

Bron Breakker (c) vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio vs. Penta - Campeonato Intercontinental de la WWE