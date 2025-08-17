Bolivia afronta las elecciones generales de este domingo 17 de agosto en un contexto marcado por una severa crisis económica. En la fase decisiva de la campaña, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, ambos referentes del espectro político de derecha y señalados como los principales contendientes en las encuestas, buscan canalizar el descontento ciudadano y poner término a la prolongada hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), debilitado tras los liderazgos de Evo Morales y de su exaliado y sucesor, Luis Arce. Los resultados preliminares se darán a conocer a través del conteo rápido previsto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a partir de las 20:00 horas.

Según la encuesta de Ipsos-Ciesmori para Unitel realizada en agosto, Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) lidera la intención de voto con 21.2%, seguido muy de cerca por Jorge “Tuto” Quiroga (Libertad y Democracia), que registra 20.0%, una diferencia mínima que mantiene la contienda abierta.

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? Resultados del TSE en directo

Consulta los resultados de las elecciones generales en Bolivia 2025 en vivo y en directo, según la última información del TSE.

CANDIDATO PARTIDO PORCENTAJE DE VOTOS Rodrigo Paz Partido Demócrata Cristiano 32.2% Jorge Quiroga Alianza Libre 26.9% Samuel Doria Medina Alianza Unidad 19.9%

En Bolivia, el ganador lo determina el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante el cómputo oficial de votos, conforme a la Constitución y la Ley 026: gana en primera vuelta quien obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo; si no se cumple, hay segunda vuelta entre los dos más votados.

Los bolivianos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente. ¿Será Samuel Doria Medina o Jorge “Tuto” Quiroga? Sigue en vivo el conteo rápido y los resultados de las elecciones de 2025. | Crédito: Composición Mag

De confirmarse esta proyección, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga pasarían a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre de 2025.

Lista de la encuesta presidencial de Bolivia

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad): 21.2%

Jorge “Tuto” Quiroga (Libertad y Democracia): 20.0%

Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano): 8.3%

Manfred Reyes (Súmate APB): 7.7%

Andrónico Rodríguez (Alianza Popular): 5.5%

Jhonny Fernández (Alianza Fuerza del Pueblo): 2.0%

Eduardo del Castillo (Movimiento Al Socialismo): 1.5%

Pavel Aracena (Libertad y Progreso): 0.5%

Eva Copa (Movimiento de Renovación Nacional): 0.2%

Indecisos: 13.3%

Voto en blanco: 5.2%

Voto nulo: 14.6%

Suma de indecisos + blancos + nulos: 33.1%

Fuente: Ipsos-Ciesmori para Unitel, agosto

Preguntas frecuentas de las elecciones en Bolivia 2025

¿Qué diferencia hay entre los resultados preliminares y los resultados oficiales en una elección?

Los resultados preliminares que se difunden el mismo día de la votación (vía sistemas de transmisión rápida) son referenciales; el resultado oficial lo proclama el TSE dentro de los plazos legales tras el cómputo y verificación de actas.

¿Qué plazos maneja el TSE para difundir resultados preliminares y oficiales según el cronograma legal?

En comicios recientes y previstos, el TSE ha comunicado que publicará un alto porcentaje de resultados preliminares el mismo día y los resultados oficiales dentro de horas o pocos días, de acuerdo al cronograma legal.

¿Qué tipos de voto se contabilizan para definir al ganador en una elección y cuáles no?

Los votos válidos son los únicos que cuentan para definir al ganador; los votos nulos y en blanco no se suman al cómputo de resultados (solo se consideran para estadísticas de participación), por lo que aun si nulos/blancos son numerosos, la adjudicación se hace sobre los votos válidos emitidos.