El Real Madrid de Xabi Alonso quiere confirmarse como uno de los candidatos al título este sábado cuando se enfrente al RCD Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. Con arbitraje de José María Sánchez Martínez, asignado por la REEF, aquí te contamos los detalles previo al partido con las alineaciones probables, horarios y canales de tv que transmiten en vivo y en directo.

Tras dos triunfos consecutivos frente al Osasuna (1-0) y Real Oviedo (3-0), el equipo de la Casa Blanca espera sumar un nuevo triunfo frente al Mallorca, que viene de un mal momento tras caer (3-0) en el debut frente al FC Barcelona y de cosechar un empate (1-1) ante el Celta de Vigo.

Kylian Mbappé, quien lidera la tabla de goleo Pichichi con tres anotaciones en dos partidos, es el principal referente de Xabi y, poco a poco, está logrando una interesante sociedad de ataque con el brasileño Vinicius Jr. y el argentino Franco Mastantuono, flamante refuerzo procedente del River Plate.

Todo hace indicar que este nuevo tridente volverá a comandar la ofensiva merengue frente al Mallorca. También se destaca el accionar del meta Thibaut Courtois, quien ha logrado mantener su portería en cero.

En lo que respecta el historial de partidos entre ambos en el Bernabéu: el Real Madrid cuenta con 46 victorias a su favor, 13 empates y solo 16 derrotas frente al Mallorca. La última vez que se enfrentaron en el templo merengue, los locales vencieron por 2-1 con tantos de Mbappé y Ramón.

Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga | Diseño: Christian Marlow

¿Dónde ver en vivo en directo, Real Madrid - Mallorca? Fecha, horario, lugar y transmisión en TV

Real Madrid y Mallorca miden fuerzas este sábado 30 de agosto en el Santiago Bernabéu, a partir de las 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias), con transmisión de M+ LaLiga TV (Movistar Plus+ 54; Orange 110), M+ LaLiga HDR (Movistar Plus+ 443; Orange 111), M+ LaLiga 2 (Movistar Plus+ 57; Orange 112), Movistar Plus+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107).

¿Qué partido se juega? Real Madrid - Mallorca ¿Cuándo se juega el partido? Fecha exacta Sábado 30 de agosto de 2025 ¿A qué hora juegan? Horarios en el mundo 21:30 ESP; 3:30 pm ET / 12:30 pm ET; 16:30 ARG; 15:30 CHI; 14:30 COL/PER/ECU; 13:30 MEX ¿En qué canal transmiten en vivo? Dónde ver en directo España: M+ LaLiga, Movistar Plus+ y Prime VIDEO | Sudamérica: DirecTV y TiGo Sports | USA: ESPN Plus y ESPN Deportes | México y Centroamérica: SKY Sports y SKY Plus ¿Dónde se juega el partido? Lugar Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España ¿Quién es el árbitro? José María Sánchez Martínez

Alineaciones probables del Real Madrid - Mallorca

Real Madrid : Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius. RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Toni Lato; Darder, Morlanes; Pablo Torre; Muriqi y Mateo Joseph.

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC