El poderoso Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Franco Mastantuono pondrá a prueba al Real Oviedo, quien ha vuelto a la Primera División tras 24 años de ausencia, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. El juego empieza a partir de las 21:30 de horario peninsular (20:30 en Islas Canaris) este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Aquí te contamos los detalles para que puedes ver el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO.

Tras un estreno áspero ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid cumplió con lo esencial: victoria 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé. El duelo dejó, además, el debut oficial del argentino Mastantuono, quien busca ganarse un lugar en el once de Xabi Alonso.

El Real Oviedo llega tocado: cayó 2-0 en su visita a La Cerámica frente al Villarreal y perderá al mediocampista Alberto Reina, expulsado en ese encuentro, para el choque ante los blancos en el Carlos Tartiere.

Con tres puntos en el casillero y mejores sensaciones por construir, el Real Madrid parte como claro favorito para sumar su segundo triunfo, ahora en la casa del Oviedo.

¿A qué hora juegan Real Madrid - Real Oviedo?

El duelo entre Real Madrid y Real Oviedo se juega a las 21:30 horas de España en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. A continuación, te compartimos los horarios en diferentes países del mundo:

Ciudad: Oviedo, España

Fecha: domingo 24 de agosto

Horario de España: 21:30

Horario de Estados Unidos: 3:30 pm ET / 12:30 pm PT

Horario de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:30

Horario de Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y Rep. Dominicana: 15:30

Horario de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 14:30

Horario de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Hondura y Guatemala: 13:30

Estadio: Estadio Carlos Tartiere

¿Dónde ver Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga 2025-26?

La transmisión oficial del partido Real Madrid contra Real Oviedo estará a cargo de DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD. Estos son los canales de TV y plataformas online que también pasan el juego pero en otros países:

España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

Sudamérica: ESPN Sur y Disney Plus Premium

Estados Unidos: ESPN Plus, ESPN Deportes, ESPN App y Fubo

México y Centroamérica: SKY Sports y SKY Plus