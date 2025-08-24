MADRID (ESPAÑA), 24/08/2025.- El Real Madrid de Kylian Mbappé busca se segundo triunfo en LaLiga frente al Real Oviedo. Foto de Javier SORIANO para AFP
El poderoso Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Franco Mastantuono pondrá a prueba al Real Oviedo, quien ha vuelto a la Primera División tras 24 años de ausencia, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. El juego empieza a partir de las 21:30 de horario peninsular (20:30 en Islas Canaris) este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Aquí te contamos los detalles para que puedes ver el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO.

Tras un estreno áspero ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid cumplió con lo esencial: victoria 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé. El duelo dejó, además, el debut oficial del argentino Mastantuono, quien busca ganarse un lugar en el once de Xabi Alonso.

El Real Oviedo llega tocado: cayó 2-0 en su visita a La Cerámica frente al Villarreal y perderá al mediocampista Alberto Reina, expulsado en ese encuentro, para el choque ante los blancos en el Carlos Tartiere.

Con tres puntos en el casillero y mejores sensaciones por construir, el Real Madrid parte como claro favorito para sumar su segundo triunfo, ahora en la casa del Oviedo.

¿A qué hora juegan Real Madrid - Real Oviedo?

El duelo entre Real Madrid y Real Oviedo se juega a las 21:30 horas de España en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. A continuación, te compartimos los horarios en diferentes países del mundo:

  • Ciudad: Oviedo, España
  • Fecha: domingo 24 de agosto
  • Horario de España: 21:30
  • Horario de Estados Unidos: 3:30 pm ET / 12:30 pm PT
  • Horario de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:30
  • Horario de Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y Rep. Dominicana: 15:30
  • Horario de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 14:30
  • Horario de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Hondura y Guatemala: 13:30
  • Estadio: Estadio Carlos Tartiere

¿Dónde ver Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga 2025-26?

La transmisión oficial del partido Real Madrid contra Real Oviedo estará a cargo de DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD. Estos son los canales de TV y plataformas online que también pasan el juego pero en otros países:

  • España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
  • Sudamérica: ESPN Sur y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: ESPN Plus, ESPN Deportes, ESPN App y Fubo
  • México y Centroamérica: SKY Sports y SKY Plus
