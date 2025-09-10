Este martes 10 de septiembre de 2025 regresa la emoción del Powerball con un jackpot de 33 millones de dólares y una opción en efectivo de 15.2 millones. El sorteo está programado para las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, con señal oficial y cobertura en medios en español. Aquí podrás consultar los números ganadores del Powerball apenas sean confirmados.

Sorteo del Powerball EN VIVO desde la Lotería de Florida, donde se define el jackpot millonario de este miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu vía Getty Images)

Resultados del Powerball hoy, 10 de septiembre de 2025: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 10 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball (Powerplay) Bote (Jackpot) 10/09/2025 XX-XX-XX-XX-XX XX $33.000.000

¿Quién ganó el jackpot de $33 millones del Powerball hoy?

Lo que debes saber del bote de $33 millones

Modalidad del premio : el jackpot puede cobrarse como anualidad creciente durante 30 años o como suma global (cash value); la elección impacta tanto el monto neto como la planificación fiscal.

: el jackpot puede cobrarse como anualidad creciente durante 30 años o como suma global (cash value); la elección impacta tanto el monto neto como la planificación fiscal. Probabilidades y costos : cada jugada cuesta 2 dólares (3 con Power Play) y las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones; existen nueve categorías de premios, por lo que también se reparten montos fijos y multiplicados cuando aplica el Power Play.

: cada jugada cuesta 2 dólares (3 con Power Play) y las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones; existen nueve categorías de premios, por lo que también se reparten montos fijos y multiplicados cuando aplica el Power Play. Tiempos y validación: la compra de boletos cierra minutos antes del sorteo según el estado; los resultados se consideran oficiales únicamente tras la verificación del organismo operador, momento a partir del cual se habilitan los procesos de cobro y se difunden las combinaciones ganadoras en los canales autorizados.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Como es habitual, el sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican minutos después de la extracción. Para comprobar jugadas, se sugiere verificar primero en el sitio oficial de Powerball y, en paralelo, en medios de referencia en español, especialmente en jornadas de gran tráfico donde las consultas superan la capacidad de los portales. Las probabilidades del premio mayor se mantienen en 1 en 292,2 millones, mientras que Power Play y otros multiplicadores pueden incidir en premios secundarios.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338, y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87.

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

Imagen representativa de un boleto que participa por el premio mayor del Powerball del 10 de septiembre de 2025 en EE.UU., con los resultados y ganadores del sorteo. | Crédito: scientificamerican.com / Composición Mag

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

Resultados anteriores de los sorteos del Powerball: fechas y números ganadores

06/09/2025 | 11-23-44-61-62 (17Powerball ) - Power Play 2x - Bote: $1.800.000.00

03/09/2025 | 3-16-2-29-64-69 (22 Powerball) – Power Play 2x – Bote: $1.400.000.000

01/09/2025 | 8-23-25-40-53 (5 Powerball) – Power Play 3x – Bote: $1.100.000.000

30/08/2025 | 3-18-22-27-33 (17 Powerball) – Power Play 4x – Bote: $850.000.000

25/08/2025 | 16-19-34-37-64 (22 Powerball) – Power Play 3x – Bote: $750.000.000

23/08/2025 | 11-14-34-47-51 (18 Powerball) – Power Play 2x – Bote: $700.000.000

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? (Actualizado)

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (32) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 32

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 6

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

Texas — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 1

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0

Preguntas frecuentes del Powerball

¿Cuándo son los sorteos?

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).

¿Cuánto cuesta jugar?

Cada jugada cuesta 2 dólares; el complemento Power Play cuesta 1 dólar adicional por jugada.

¿Cómo se juega?

Se eligen 5 números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26; también se puede seleccionar “Quick Pick” para que el sistema asigne números al azar.

¿Cuáles son las probabilidades?

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338; la probabilidad de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

¿Qué es Power Play?

Es un multiplicador que aumenta los premios que no son el jackpot (por ejemplo, el premio de 1 millón puede duplicarse a 2 millones); el multiplicador se fija por sorteo.

¿Qué es Double Play?

Es un sorteo adicional disponible en algunas jurisdicciones que permite usar los mismos números para optar a premios en una segunda extracción por un costo extra.