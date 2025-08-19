La lucha del Real Madrid por recuperar el trono de La Liga comenzó en casa, en el Santiago Bernabéu, frente a Osasuna. Tras la decepción del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain y una temporada 2024-25 por debajo de las expectativas, el equipo de Xabi Alonso se impuso por la mínima diferencia ante los Rojillos con gol de penal de Kylian Mbappé en el minuto 51. El juvenil argentino Franco Mastantuono ingresó en la segunda mitad y tuvo una oportunidad clara de hacerse presente en el marcador en los minutos finales del encuentro.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para el partido ante Osasuna, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. | Crédito: realmadrid.com