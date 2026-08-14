Los Vaqueros de Bayamón buscarán dar otro paso hacia el campeonato cuando enfrenten a los Santeros de Aguada este viernes 14 de agosto por el Juego 3 de la Final Brava 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico. Bayamón llega con ventaja de 2-0 en la serie y tendrá la oportunidad de ponerse a un triunfo del título si vuelve a imponerse en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El tercer partido comenzará a las 8:00 p. m. de Puerto Rico, el mismo horario de la costa este de Estados Unidos. La transmisión televisiva para los aficionados en la isla estará a cargo de Telemundo Puerto Rico, mientras que el BSN también identifica su aplicación oficial y YouTube entre las opciones para seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Telemundo Puerto Rico EN VIVO, Santeros vs. Vaqueros por final de NBS 2026?

El Juego 3 de la Final Brava 2026 entre Santeros de Aguada y Vaqueros de Bayamón podrá verse en Puerto Rico a través de Telemundo Puerto Rico. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón.

Para quienes prefieran seguir la transmisión por internet, el calendario oficial del BSN señala BSN App y YouTube como plataformas asociadas al partido.

La serie llega al tercer capítulo con los Vaqueros arriba 2-0, después de imponerse 91-75 en el primer encuentro y ganar nuevamente el Juego 2 por 87-86.

Si buscas la señal de Telemundo Puerto Rico para mirar Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón, estos son los canales proporcionados para los principales servicios de televisión en la isla:

Proveedor Telemundo Puerto Rico Canal secundario Liberty Canal 2 SD / Canal 202 HD Canal 88 Claro TV Canal 2 Canal 9 Dish Network Canal 2 o variable según paquete Canal 3 DIRECTV Canal 2 o asignación local Canal 179

La numeración puede variar en determinados servicios o mercados, por lo que conviene comprobar la guía de programación del operador contratado.

¿Cómo ver Telemundo Puerto Rico EN VIVO, Santeros vs. Vaqueros por TV abierta?

Los espectadores que utilizan una antena de televisión digital también pueden encontrar la señal de Telemundo Puerto Rico. La numeración depende de la zona geográfica de la isla.

Zona Telemundo Puerto Rico Punto 2 Zona Metropolitana / Puerto Rico Canal 2.1 Canal 2.2 Zona Sur / Ponce Canal 2.11 Canal 2.21 Zona Oeste / Mayagüez Canal 2.12 Canal 2.22

De esta manera, quienes no tengan un servicio de cable o satélite pueden consultar la señal digital correspondiente a su ubicación y buscar Telemundo Puerto Rico mediante una antena.

¿Dónde ver Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón online?

El BSN ofrece alternativas digitales para seguir el Juego 3 de la Final Brava. El calendario oficial del partido identifica BSN App y YouTube entre las plataformas disponibles para el encuentro.

Por ello, si no tienes acceso a la señal televisiva de Telemundo Puerto Rico, puedes consultar las plataformas oficiales del Baloncesto Superior Nacional antes del inicio del partido.

¿A qué hora juegan Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón?

El Juego 3 de la Final Brava 2026 comenzará este viernes 14 de agosto a las 8:00 p. m. en Puerto Rico. El partido se disputará en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

País / zona Hora de inicio Puerto Rico 8:00 p. m. Estados Unidos - Este (ET) 8:00 p. m. Estados Unidos - Centro (CT) 7:00 p. m. Estados Unidos - Montaña (MT) 6:00 p. m. Estados Unidos - Pacífico (PT) 5:00 p. m. Perú 7:00 p. m.

¿Dónde ver la Final Brava 2026 en Estados Unidos?

La distribución de la Final Brava en Estados Unidos es diferente a la señal de Telemundo Puerto Rico. La serie cuenta con cobertura de NBC Sports Regional Networks, con señales regionales que incluyen NBC Sports Bay Area, NBC Sports California, NBC Sports Boston y NBC Sports Philadelphia.

La disponibilidad de cada señal depende del mercado y del proveedor de televisión contratado. Fubo también cuenta con contenido de la Final Brava mediante NBC Sports Bay Area.

Por eso, para los espectadores que se encuentran en Estados Unidos, es importante comprobar qué señal regional de NBC Sports está disponible en su área antes del comienzo del partido.

Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón: horario, TV y dónde ver en vivo

Final de la NBS Santeros vs. Vaqueros EN VIVO Partido Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón Competencia Juego 3 de la Final Brava 2026 Fecha Viernes 14 de agosto de 2026 Hora 8:00 p. m. ET / 8:00 p. m. de Puerto Rico TV en Puerto Rico Telemundo Puerto Rico Streaming BSN App / YouTube Sede Coliseo Rubén Rodríguez Ciudad Bayamón, Puerto Rico Serie Bayamón lidera 2-0 TV en Estados Unidos NBC Sports Regional Networks