Guatemala buscará sus primeros tres puntos en el grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 cuando reciben a su similar de El Salvador en un partido de pronóstico reservado que se disputará en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala. ¿Quieres ver el juego de Los Chapines en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports para los clientes del servicio TiGo Star. Aquí te contamos los números de los canales
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026?
TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
Programación de TiGo Sports Guatemala hoy, jueves 4 de septiembre 2025
- 06:00 – Tigo Sports Noticias
- 07:00 — 100% Fitness
- 07:30 — Cobán Imperial vs. Comunicaciones
- 09:30 – El Chiringuito TV
- 11:30 — Tigo Sports Noticias
- 12:30 – Crema, mi buen amigo – La super previa
- 13:30 – Yo Soy Rojo – La Super Previa
- 14:00 – Pasión azul y blanco
- 15:00 – La Súper Previa
- 16:30 – Voces y números de LaLiga
- 17:00 – Tigo Sports Noticias
- 18:00 – Guatemala vs. El Salvador (Previa)
- 20:00 – Guatemala vs. El Salvador (En vivo)
- 22:00 – En la Jugada
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026
- Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025
- Hora (Guatemala): 20:00
- Hora (EE. UU.): 9 pm ET / 8 pm CT / 6 pm PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados
- Lugar: Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)