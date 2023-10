El UFC 294, uno de los mejores eventos de MMA del presente años, se llevará a cabo este sábado 21 de octubre (MEX: 08:00; USA: 10 am ET | 9 am CT | 8 am MT | 7 am PT) desde el octágono del Etihad Arena de Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La transmisión oficial de la pelea estelar entre Makhachev y Volkanovski 2 por el título de la categorías de los pesos ligeros estará disponible en diferentes países del mundo a través de ESPN+ (Estados Unidos), Star+ (México, Centroamérica, El Caribe y Sudamérica) y Eurosport Player (España).

¿Cómo ver UFC 294 En Vivo, pelea Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2?

Todos los eventos del UFC se transmiten EN VIVO y EN DIRECTO por diferentes cableoperadores y servicios streaming en el mundo: Star+ lo hace para los países de Latinoamérica; FOX Sports en exclusiva para México; ESPN+ en los Estados Unidos y, finalmente, Eurosport Player para el público de España.

Mira el UFC 294 en vivo y en directo vía Star+ (Estelares) desde Latinoamérica

(Estelares) desde Latinoamérica Mira el UFC 294 en vivo y en directo vía FOX Sports (Preliminares) desde México

(Preliminares) desde México Mira el UFC 294 en vivo y en directo vía ESPN+ (Estelares) desde Estados Unidos

(Estelares) desde Estados Unidos Mira el UFC 294 en vivo y en directo vía Eurosport Player (Estelares) desde España

(Estelares) desde España Mira el UFC 294 en vivo y en directo vía UFC Fight Pass en todo el mundo

UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 - fecha, horario, TV y dónde ver pelea

Evento: UFC 294

Pelea estelar: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski

Día: Sábado 21 de octubre de 2023

Horario de preliminares: 08:00 MEX | 09:00 COL | 10 am ET | 11:00 ARG | 16:00 ESP

Horario de estelares: 12:00 MEX | 13:00 COL | 2 pm ET | 15:00 ARG | 20:00 ESP

TV: Star+ (Latinoamérica), FOX Sports (México), ESPN+ (USA) y Eurosport Player (España)

Cartelera completa del UFC 294: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2

Cartelera estelar

Peso ligero - Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski

Peso mediano - Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev

Peso semipesado - Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker

Peso mediano - Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves

Peso gallo - Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov

Cartelera preliminar (ESPN+)

Peso mosca - Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev

Peso ligero - Mohammad Yahya vs. Trevor Peek

Peso gallo - Javid Basharat vs. Victor Henry

Peso mediano - Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas

Peso ligero - Mike Breeden vs. Anshul Jubli

Peso pluma - Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov

Peso paja femenino - Victoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey

Peso mediano - Sharabutdin Magomedov vs. Bruno Silva

UFC 294, Makhachev vs. Volkanovski: mira la pelea de revancha en peso ligero (Video: UFC)