¡Disfruta de la acción al ras de la lona y emoción al límite con WWE Elimination Chamber 2024 desde Perth, Australia! Este sábado 24 de febrero a las 5 a.m. ET /2 a.m PT, el Optus Stadium será escenario de una cartelera en la que no solo habrá defensas de campeonatos sino que se determinarán a los retadores de dos de los títulos más importantes camino a WrestleMania XL. Conoce aquí cómo ver este Premium Live Event que se transmitirá por Peacock para Estados Unidos y por WWE Network para el resto del mundo.

La cartelera del evento tendrá luchas de alto calibre como la de Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, la de Finn Bálor & Damian Priest (c) vs. Pete Dunne & Tyler Bate por el Campeonato Indiscutido de Parejas de WWE, así como la participación especial de Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes en “The Grayson Waller Effect”; sin embargo, los combates que captarán la atención del público serán las temidas Cámaras de Eliminación (una masculina y otra femenina) por el derecho a una oportunidad titular a la máxima presea de su respectiva división.

Cartelera oficial de WWE Elimination Chamber 2024

La Campeona Mundial Femenina de la WWE Rhea Ripley se enfrentará a Nia Jax

Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Liv Morgan vs. Naomi vs. Tiffany Stratton vs. Raquel Rodriguez en la Elimination Chamber para determinar la Contendiente Nº 1 al Campeonato Mundial Femenino de la WWE en WrestleMania

Drew McIntyre vs. Randy Orton vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul en la Elimination Chamber para determinar el Contendiente Nº 1 del Campeón Mundial de Peso Pesado Seth “Freakin” Rollins en WrestleMania XL

Seth “Freakin” Rollins y Cody Rhodes aparecerán en “The Grayson Waller Effect” en Elimination Chamber

en Elimination Chamber Los campeones indiscutibles en pareja de WWE Finn Bálor y Damian Priest contra Pete Dunne y Tyler Bate

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2024 en vivo y en directo desde Estados Unidos?

Elimination Chamber 2024 se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO en los Estados Unidos a través del servicio de streaming Peacock. Los suscriptores de la plataforma también podrán disfrutar de fútbol de la Premier League, el Super Bowl de la NFL y lucha libre de la WWE hasta 2025, incluyendo eventos que anteriormente solo eran PPV, como Wrestlemania. Estas son algunas de las características principales de Peacock:

Accede a la transmisión en vivo de Elimination Chamber y a una amplia cobertura de eventos premium en vivo de la WWE, incluyendo Wrestlemania, sin necesidad de pagar por eventos adicionales.

Disfruta de una amplia variedad de contenido, incluyendo programas clásicos y actuales de NBC y Bravo, películas taquilleras, series populares como “The Office” y “Parks and Recreation”, y originales de Peacock como “The Traitors”, “Poker Face” y “Real Housewives Ultimate Girls Trip”.

Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Peacock ofrece un plan mensual por solo $6 al mes o un plan anual por $60 al año, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento.

Accede a Peacock desde tu computadora, teléfono inteligente, tableta, Smart TV o dispositivo de streaming favorito.

¿Cuándo y a qué hora empieza WWE Elimination Chamber 2024 en los Estados Unidos?

Elimination Chamber: Perth se llevará a cabo este sábado 24 de febrero de 2024 a partir de las 05:00 am ET / 02:00 am PT.

Horario Ciudades de Estados Unidos 5 am ET (UTC-5) - Eastern Time Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 4 am CT (UTC-6) - Central Time Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 3 am MT (UTC-7) - Mountain Time Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 2 am PT (UTC-8) - Pacific Time Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios para ver WWE Elimination Chamber 2024 en Latinoamérica

Países Horario México 4:00 am Costa Rica 4:00 am Honduras 4:00 am El Salvador 4:00 am Nicaragua 4:00 am Guatemala 4:00 am Perú 5:00 am Colombia 5:00 am Ecuador 5:00 am Panamá 5:00 am Cuba 5:00 am Canadá 5:00 am Venezuela 6:00 am Bolivia 6:00 am Puerto Rico 6:00 am República Dominicana 6:00 am Argentina 7:00 am Brasil 7:00 am Chile 7:00 am Uruguay 7:00 am Paraguay 7:00 am