Taylor Swift ha lanzado su versión de “1989″, álbum que apareció en 2014, como parte de su conocido Taylor’s Version. La artista estadounidense, además, ha agregado cinco canciones inéditas a las ya conocidas: “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends” e “Is It Over Now?”. Aquí te contamos por qué decidió volver a grabar su disco.

Casi 10 años después, ¿cómo suenan estas canciones en el presente de Swift? Pues, de manera increíble. Porque la cantante no ha perdido el estilo de ese entonces, sino que lo ha enriquecido con la cadencia actual de su voz.

Esa es la conclusión a la que han llegado los principales críticos de música a nivel internacional ante la salida de la nueva versión de “1989″, disco que ha recibido críticas elogiosas y, por supuesto, la emoción absoluta de los seguidores de la celebridad.

Antes de que te contemos por qué Taylor Swift ha vuelto a sacar su disco, aquí te dejamos las canciones de “1989 (Taylor’s Version)” para que puedas escucharlas:

¿POR QUÉ TAYLOR SWIFT VOLVIÓ A GRABAR EL ÁLBUM “1989″?

Así no seas swiftie, seguro que has visto la descripción “Taylor’s Version” en las canciones de Taylor Swift. Esto se debe a que la cantante ha vuelto a grabar sus primeros discos después de que los derechos de su música, hasta 2018, fueran comprados por Scooter Braun a través de la adquisición del sello Big Machine.

Además de la batalla legal, y de acusar a Braun de “manipulador” y de “desmantelar” su “legado musical”, Swift decidió volver a grabar sus discos de esa época, ya que tiene los derechos de las letras (el problema venía por el audio de las grabaciones).

Taylor Swift en el escenario (Foto: AFP)

Así, volvió a lanzar, con una nueva edición, sus versiones de “Fearless”, “Red” y “Speak Now”, los cuales fueron un éxito total. En tanto, Braun vendió lo que tenía a un fondo de inversión.

Del problema, la cantante ha encontrado un nuevo envión a su carrera, con una forma de volver a sus primeros temas y volver a cantarlos en una grabación a su estilo, lo que ahora se conoce como “Taylor’s Version”, una descripción que también es viral entre sus fans.

¿CUÁLES SON LOS DISCOS QUE TAYLOR SWITF TODAVÍA NO HA VUELTO A GRABAR?

Con las “Taylor’s Version” de “Fearless”, “Red”, “Speak” y “1989″, a la cantante estadounidense Taylor Swift le falta volver a grabar los discos “Taylor Swift” y “Reputation”. De esta manera, se culmina la etapa llena de batallas legales y de un regreso luminoso a sus primeras canciones.