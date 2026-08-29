La corona que dejará Fatima Bosch está en juego y Los Cabos será el escenario donde se escogerá a la nueva representante mexicana rumbo a Miss Universe 2026. La gran final de Miss Universe México 2026 reunirá a 32 candidatas de todo el país el sábado 29 de agosto, en una noche de pasarela, entrevistas y expectativa para los seguidores del certamen en México, Estados Unidos y el resto del mundo.
El certamen reunirá a participantes con perfiles diversos y una sólida preparación, en una competencia donde no solo se evaluará la belleza, sino también el liderazgo, el compromiso social y la capacidad de representar a México en el escenario internacional del Miss Universo que se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico.
¿A qué hora inicia Miss México 2026? Horarios en diferentes países del mundo
La gran final de Miss Universe México 2026 se celebrará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La sede también presenta una diferencia de una hora con el horario del centro de México durante agosto, dato relevante para quienes siguen el concurso desde otras regiones.
Hasta el momento, no hay una hora de inicio oficialmente confirmada para la gala final en los resultados consultados. Como referencia, la actividad de traje nacional de Miss Universe México realizada el 26 de agosto comenzó a las 6:30 p. m. en Los Cabos y a las 7:30 p. m. en el centro de México. Este antecedente no confirma que la final tenga el mismo horario.
|Ubicación
|Zona horaria en agosto
|Hora de la final
|Los Cabos, Baja California Sur
|UTC−7
|6:30 p.m.
|Ciudad de México
|UTC−6
|7:30 p.m.
|Estados Unidos: Los Ángeles
|UTC−7
|6:30 p.m.
|Estados Unidos: Denver
|UTC−6
|7:30 p.m.
|Estados Unidos: Chicago / Houston
|UTC−5
|8:30 p.m.
|Estados Unidos: Miami / Nueva York
|UTC−4
|9:30 p.m.
|Perú
|UTC−5
|8:30 p.m.
|Colombia
|UTC−5
|8:30 p.m.
|Argentina
|UTC−3
|10:30 p.m.
|España peninsular
|UTC+2
|3:30 a.m. del día siguiente
¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?
El concurso tendrá lugar en Los Cabos, Baja California Sur, con 32 representantes estatales en competencia. Reportes locales sitúan la gala en Rancho Tierra Sagrada, mientras que la página de Corazón Cabo identifica ese recinto de Cabo San Lucas como sede de la gran final.
¿Cómo ver la transmisión del Miss México 2026 en vivo?
Hasta ahora, no se ha confirmado un canal de televisión ni una plataforma de streaming concreta para la gran final del 29 de agosto; sin embargo, la organización anunció que la gala se verá a través del canal oficial de YouTube del Miss Universo México.
Lista completa de candidatas al Miss México 2026
Las 32 aspirantes que compiten por suceder a Fátima Bosch y representar a México en Miss Universe 2026 son las siguientes:
|Estado
|Candidata
|Aguascalientes
|Diana Marín Sandoval
|Baja California
|Samantha Bastidas
|Baja California Sur
|Selene Zazueta
|Campeche
|Maje Venegas
|Chiapas
|Catherine López
|Chihuahua
|Areli Favela
|Coahuila
|Glenda Makhlouf
|Colima
|María Zepeda
|Ciudad de México
|Ximena Ochoa
|Durango
|Isela Hernández
|Estado de México
|Jimena Madrigal
|Guanajuato
|Ana Cristina Muñoz
|Guerrero
|Fernanda Abaroa
|Hidalgo
|Angélica Arredondo
|Jalisco
|María Vargas
|Michoacán
|Mariana Macías
|Morelos
|Zayda Ríos
|Nayarit
|Evelia Morales
|Nuevo León
|Arisbe Cueto
|Oaxaca
|Estefany Luna
|Puebla
|Ale Juarico
|Querétaro
|Ithza Andrade
|Quintana Roo
|Naxca Maureen Doty
|San Luis Potosí
|Anylu Martínez
|Sinaloa
|Cristina Guillén
|Sonora
|Moneth Chio
|Tabasco
|Ximena Aranda
|Tamaulipas
|Gisella Flores
|Tlaxcala
|Diana Castillo
|Veracruz
|Génesis Vera
|Yucatán
|Carla Osorio
|Zacatecas
|Viridiana Ovalle
La ganadora de la final nacional obtendrá el derecho de representar a México en Miss Universe 2026, cuya edición está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) en San Juan, Puerto Rico.