Las candidatas al certamen Miss México 2026 sobre el escenario principal antes del anuncio de la ganadora en la transmisión oficial en directo de la gran final. | Crédito: @missuniverse.mexico / Instagram / Depor
Las candidatas al certamen Miss México 2026 sobre el escenario principal antes del anuncio de la ganadora en la transmisión oficial en directo de la gran final. | Crédito: @missuniverse.mexico / Instagram / Depor

La corona que dejará Fatima Bosch está en juego y Los Cabos será el escenario donde se escogerá a la nueva representante mexicana rumbo a Miss Universe 2026. La gran final de Miss Universe México 2026 reunirá a 32 candidatas de todo el país el sábado 29 de agosto, en una noche de pasarela, entrevistas y expectativa para los seguidores del certamen en México, Estados Unidos y el resto del mundo.

El certamen reunirá a participantes con perfiles diversos y una sólida preparación, en una competencia donde no solo se evaluará la belleza, sino también el liderazgo, el compromiso social y la capacidad de representar a México en el escenario internacional del Miss Universo que se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Miss México Fátima Bosch celebra su victoria en el concurso Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025 | Foto: AFP
Miss México Fátima Bosch celebra su victoria en el concurso Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025 | Foto: AFP

¿A qué hora inicia Miss México 2026? Horarios en diferentes países del mundo

La gran final de Miss Universe México 2026 se celebrará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La sede también presenta una diferencia de una hora con el horario del centro de México durante agosto, dato relevante para quienes siguen el concurso desde otras regiones.

Hasta el momento, no hay una hora de inicio oficialmente confirmada para la gala final en los resultados consultados. Como referencia, la actividad de traje nacional de Miss Universe México realizada el 26 de agosto comenzó a las 6:30 p. m. en Los Cabos y a las 7:30 p. m. en el centro de México. Este antecedente no confirma que la final tenga el mismo horario.

UbicaciónZona horaria en agostoHora de la final
Los Cabos, Baja California SurUTC−76:30 p.m.
Ciudad de MéxicoUTC−67:30 p.m.
Estados Unidos: Los ÁngelesUTC−76:30 p.m.
Estados Unidos: DenverUTC−67:30 p.m.
Estados Unidos: Chicago / HoustonUTC−58:30 p.m.
Estados Unidos: Miami / Nueva YorkUTC−49:30 p.m.
PerúUTC−58:30 p.m.
ColombiaUTC−58:30 p.m.
ArgentinaUTC−310:30 p.m.
España peninsularUTC+23:30 a.m. del día siguiente

¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?

El concurso tendrá lugar en Los Cabos, Baja California Sur, con 32 representantes estatales en competencia. Reportes locales sitúan la gala en Rancho Tierra Sagrada, mientras que la página de Corazón Cabo identifica ese recinto de Cabo San Lucas como sede de la gran final.

¿Cómo ver la transmisión del Miss México 2026 en vivo?

Hasta ahora, no se ha confirmado un canal de televisión ni una plataforma de streaming concreta para la gran final del 29 de agosto; sin embargo, la organización anunció que la gala se verá a través del .

Lista completa de candidatas al Miss México 2026

Las 32 aspirantes que compiten por suceder a Fátima Bosch y representar a México en Miss Universe 2026 son las siguientes:

EstadoCandidata
AguascalientesDiana Marín Sandoval
Baja CaliforniaSamantha Bastidas
Baja California SurSelene Zazueta
CampecheMaje Venegas
ChiapasCatherine López
ChihuahuaAreli Favela
CoahuilaGlenda Makhlouf
ColimaMaría Zepeda
Ciudad de MéxicoXimena Ochoa
DurangoIsela Hernández
Estado de MéxicoJimena Madrigal
GuanajuatoAna Cristina Muñoz
GuerreroFernanda Abaroa
HidalgoAngélica Arredondo
JaliscoMaría Vargas
MichoacánMariana Macías
MorelosZayda Ríos
NayaritEvelia Morales
Nuevo LeónArisbe Cueto
OaxacaEstefany Luna
PueblaAle Juarico
QuerétaroIthza Andrade
Quintana RooNaxca Maureen Doty
San Luis PotosíAnylu Martínez
SinaloaCristina Guillén
SonoraMoneth Chio
TabascoXimena Aranda
TamaulipasGisella Flores
TlaxcalaDiana Castillo
VeracruzGénesis Vera
YucatánCarla Osorio
ZacatecasViridiana Ovalle

La ganadora de la final nacional obtendrá el derecho de representar a México en Miss Universe 2026, cuya edición está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) en San Juan, Puerto Rico.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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