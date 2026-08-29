La corona que dejará Fatima Bosch está en juego y Los Cabos será el escenario donde se escogerá a la nueva representante mexicana rumbo a Miss Universe 2026. La gran final de Miss Universe México 2026 reunirá a 32 candidatas de todo el país el sábado 29 de agosto, en una noche de pasarela, entrevistas y expectativa para los seguidores del certamen en México, Estados Unidos y el resto del mundo.

El certamen reunirá a participantes con perfiles diversos y una sólida preparación, en una competencia donde no solo se evaluará la belleza, sino también el liderazgo, el compromiso social y la capacidad de representar a México en el escenario internacional del Miss Universo que se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Miss México Fátima Bosch celebra su victoria en el concurso Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025 | Foto: AFP

¿A qué hora inicia Miss México 2026? Horarios en diferentes países del mundo

La gran final de Miss Universe México 2026 se celebrará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La sede también presenta una diferencia de una hora con el horario del centro de México durante agosto, dato relevante para quienes siguen el concurso desde otras regiones.

Hasta el momento, no hay una hora de inicio oficialmente confirmada para la gala final en los resultados consultados. Como referencia, la actividad de traje nacional de Miss Universe México realizada el 26 de agosto comenzó a las 6:30 p. m. en Los Cabos y a las 7:30 p. m. en el centro de México. Este antecedente no confirma que la final tenga el mismo horario.

Ubicación Zona horaria en agosto Hora de la final Los Cabos, Baja California Sur UTC−7 6:30 p.m. Ciudad de México UTC−6 7:30 p.m. Estados Unidos: Los Ángeles UTC−7 6:30 p.m. Estados Unidos: Denver UTC−6 7:30 p.m. Estados Unidos: Chicago / Houston UTC−5 8:30 p.m. Estados Unidos: Miami / Nueva York UTC−4 9:30 p.m. Perú UTC−5 8:30 p.m. Colombia UTC−5 8:30 p.m. Argentina UTC−3 10:30 p.m. España peninsular UTC+2 3:30 a.m. del día siguiente

¿Dónde será la final de Miss Universe México 2026?

El concurso tendrá lugar en Los Cabos, Baja California Sur, con 32 representantes estatales en competencia. Reportes locales sitúan la gala en Rancho Tierra Sagrada, mientras que la página de Corazón Cabo identifica ese recinto de Cabo San Lucas como sede de la gran final.

¿Cómo ver la transmisión del Miss México 2026 en vivo?

Hasta ahora, no se ha confirmado un canal de televisión ni una plataforma de streaming concreta para la gran final del 29 de agosto; sin embargo, la organización anunció que la gala se verá a través del canal oficial de YouTube del Miss Universo México.

Lista completa de candidatas al Miss México 2026

Las 32 aspirantes que compiten por suceder a Fátima Bosch y representar a México en Miss Universe 2026 son las siguientes:

Estado Candidata Aguascalientes Diana Marín Sandoval Baja California Samantha Bastidas Baja California Sur Selene Zazueta Campeche Maje Venegas Chiapas Catherine López Chihuahua Areli Favela Coahuila Glenda Makhlouf Colima María Zepeda Ciudad de México Ximena Ochoa Durango Isela Hernández Estado de México Jimena Madrigal Guanajuato Ana Cristina Muñoz Guerrero Fernanda Abaroa Hidalgo Angélica Arredondo Jalisco María Vargas Michoacán Mariana Macías Morelos Zayda Ríos Nayarit Evelia Morales Nuevo León Arisbe Cueto Oaxaca Estefany Luna Puebla Ale Juarico Querétaro Ithza Andrade Quintana Roo Naxca Maureen Doty San Luis Potosí Anylu Martínez Sinaloa Cristina Guillén Sonora Moneth Chio Tabasco Ximena Aranda Tamaulipas Gisella Flores Tlaxcala Diana Castillo Veracruz Génesis Vera Yucatán Carla Osorio Zacatecas Viridiana Ovalle

La ganadora de la final nacional obtendrá el derecho de representar a México en Miss Universe 2026, cuya edición está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) en San Juan, Puerto Rico.