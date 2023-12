Algunos representantes de la música urbana han tenido pleitos entre ellos que llegaron al oído de sus fanáticos, principalmente en las redes sociales. Ahora, quienes son los protagonistas de esto son dos compatriotas, Arcángel y Anuel AA, quienes se han dado con todo a su estilo.

Los dos puertorriqueños son los actores principales de esta historia de indirectas y burlas que empezaron en las plataformas sociales y se consolidaron en el tema musical de uno de ellos, de Arcángel, quien aprovechó su canción “FN8″, la cual incluye varias indirectas en contra del intérprete de “Ella quiere beber”, quien es el que comenzó con las acusaciones públicas.

LA DISPUTA PÚBLICA ENTRE ARCÁNGEL Y ANUEL AA

De un tiempo a otro circularon varios rumores acerca de que la enemistad entre Arcángel y Anuel AA estaba creciendo, pero no existió ninguna confirmación hasta el sábado 9 de diciembre, cuando el ex de Karol G presumió en Instagram que tenía una presentación al día siguiente en Washington, la cual ya estaba totalmente vendida, representando un éxito para él.

Y es que en aquella publicación etiquetó a Arcángel, como sacándole en cara que tenía un sold out mientras que él no. Además aseguró que estaba detrás de Bad Bunny, esperando que lo incluya en alguna canción para que así su carrera vuelva a sobresalir como en el pasado.

“Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma nada más cuando tú llegas para que no te sientas mal”, escribió Anuel.

Anuel AA le dedicó una publicación a Arcángel (Foto: Anuel AA / Instagram)

Como era de esperarse, Arcángel se sintió muy ofendido, así que utilizó el mismo medio para responder y de una manera muy potente, pues se burló d que ahora estaba celebrando que tenía un show vendido, cuando hace unos meses tuvo que cancelar varios conciertos de su gira. Al mismo tiempo, dejó entrever que su supuesta operación por apendicitis fue una excusa para no realizar presentaciones que no logró captar la aceptación del público.

“¡Hagan sus apuestas! Emocionado por un show ‘sold out’. Pero di ¡los que cancelaste cabrón! Que cancelaste media gira, ja ja ja”, escribió en sus historias de Instagram y en alusión a las presentaciones que su colega pospuso en semanas recientes tras un cuadro de salud que se lo impidió. Deja de mencionar gente ¡'Manuelita’! ¡Qué tú para mí nunca has sido nadie! Yo soy una de tus inspiraciones y aprenderás a respetar o a odiar más... Anuel AA dale que te estoy ayudando... No vengas a hospitalizarte ahora”, fueron algunas de sus palabras en redes sociales.

ARCÁNGEL LE DEDICA UNA TIRADERA A ANUEL AA

El día domingo 10 de diciembre, día en el que Anuel AA tenía su presentación vendida en Washington, Arcángel lanzó su tema “FN8″, siglas que quieren decir Feliz Navidad. Como sabemos, el puertorriqueño, suele sacar un tema referente a esta festividad como tiradera, pero en esta oportunidad lo publicó incluyendo varias frases en contra de su compatriota.

“Los joyeros te han cogido de pendejo, cobrándote de más y poniéndote diamantes fake. Tú eres un simple pendejo que tiene delirio de matón. Real hasta la muerte, cabrón, tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. Y he mentira que tú lo que tienes es una enfermedad. Y he mentira, tú no eres calle, no corre a na. No es mentira, yo tengo los datos de tu verdad... Yo espero que después de esta no te trances. Cabrón, cuando tú naciste yo tenía como 20 pasos adelante, por eso no te capeo tu película de gánster. Real hasta la muerte, cabrón tú no eres real, tus últimas canciones son de inteligencia artificial...Tú eres un chiste, tu roncadera está bien mala. Tú no mata gente, Manuelita, tú no jalas. Yo que tú apago el teléfono, inhala y exhala. Y si bajas pa’ Puerto Rico, tráete el tanque a prueba de balas”, fueron algunas de sus frases.

¿POR QUÉ ARCÁNGEL Y ANUEL AA ESTÁN PELEADOS?

En 2016, ambos artistas fueron parte de la canción “La ocasión”, así que se presumía que tenían una buena relación, pero en 2020 Arcángel dio una declaración asegurando que tenía una enemistad con Anuel AA, pero que esperaba dejarlo ahí y que haya un respeto entre los dos. Lamentablemente, ese pleito ha crecido con el pasar de los años.

“Yo no tengo un problema personal con él, pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí por que con el tiempo se resuelve o todo sigue igual. Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y sino, también. Lo único que yo quiero es que nos respetemos”, dijo por aquel entonces.

Según los reportes de varios medios de comunicación, el problema de ambos cantantes comenzó cuando Frabian Eli Carrión, cuñado de Arcángel, denunció a Anuel AA, quien era su representado, por incumplimiento de contrato. Tiempo después, el exesposo de Yailín La Más Viral respondió con otra demanda por presunta malversación de fondos y robo.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado aquellos rumores. Lo que sí es seguro es que no se pueden ver ni en pintura.