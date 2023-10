Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, es una exitosa personalidad de las redes sociales. La joven de 20 años ha conseguido ganarse un nombre como influencer, pero no solo eso: también ha desembolsado importantes cantidades de dinero a través de diversas plataformas. En su visita a “Dímelo ya”, le preguntaron sobre la cifra que gana como figura de internet y esto es lo que se conoció de su facturación.

La celebridad inició su camino a través de videos de maquillaje que empezó a ganar visibilidad en las redes sociales. A pesar de la fama de su madre, Bárbara dijo que “lo único que tienes que hacer es comenzar y de ahí vas creciendo”.

“Iván (Carrillo, su mánager) siempre me empujaba a hacer videos de los que a mí me gustaba hacer. Yo comencé con el maquillaje. Fue algo que a mí me encantó hacer desde chiquita y yo hacía videos en mi cuarto maquillando y eso comenzó a generar dinero, a la gente le encantó y me preguntaban cuál es el producto favorito mío de las cejas y ahí comenzó y creamos mi cuenta de Facebook, el Instagram y comencé a monetizar”, explicó.

Dijo que su mamá siempre ha sido una inspiración para ella, de quien ha aprendido desde que era muy pequeña. “Hemos sido un equipo, desde que yo nací siempre la seguía a todos lados desde que ella estaba en la tele y ahora por las redes sociales. Y cada una de nosotras hacemos cosas diferentes pero siempre los unimos”, manifestó.

¿CUÁNTO GANA BÁRBARA CAMILA COMO INFLUENCER?

Bárbara puede monetizar hasta 170 mil dólares como influencer. Así respondió Iván Carrillo, su mánager, en una entrevista en “Dímelo ya”, donde también participó la hija de Carolina Sandoval.

“Bárbara es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con las redes sociales. Ella es superapasionada y les cuento que nosotros hemos hecho videos que han tenido hasta 167 mil dólares, como 170 mil dólares, eso es como nuestro récord con un video sin editar”, contó en dicho programa de ViX.

Agregó que “a través de partnership, que es la monetización indirecta, tú puedes conseguir que te paguen por una fotografía entre mil dólares dependiendo del número de seguidores que tenga y del engagement porque no depende de los millones… Hasta que te paguen por una campaña, el récord yo creo que en campaña 120 mil dólares”.

La joven celebridad, de esta manera, ha conseguido triunfar en las redes sociales, al igual que su madre, quien también tiene la estela de su trayectoria en la televisión.

La influencer disfrutando de la playa (Foto: Bárbara Camila / Instagram)

DATOS PERSONALES DE BÁRBARA CAMILA