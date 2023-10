Britney Spears ha desatado muchas sensaciones con sus revelaciones en su libro “The Woman in Me”. A lo largo de sus páginas ha relatado varios momentos de su vida que no eran conocidos, como el polémico aborto que realizó cuando estuvo en una relación con Justin Timberlake y otros que han llamado mucho la atención por su peculiaridad.

No solo eso, sino que gracias a eso se han ido conociendo detalles acerca de sus trabajos como actriz, como cantante y hasta sus participaciones en la pantalla chica, aunque no todas hayan sido reconfortantes para ella y nos referimos específicamente a su paso por el recordado programa “The X Factor”, en el que trabajó como jueza.

Al lado de Simon Cowell, Demi Lovato y LA Reid, como otros miembros del jurado, Britney Spears estuvo en una temporada de cuatro meses en el mencionado show de talentos y todos creíamos que era un trabajo satisfactorio por todo lo que se veían en pantallas, pero la verdad sería diferente y ahora ahondaremos en eso.

¿POR QUÉ BRITNEY SPEARS ODIÓ SU PASO EN “THE X FACTOR”?

En las páginas de su libro, Britney Spears recordó aquella etapa en la que participó en algunas programas de televisión, pero hizo cierto énfasis en su paso por “The X Factor”, el cual pudo haber sorprendido a una buena cantidad de sus fanáticos que la siguen desde que inició una carrera artística, ya sea como cantante o actriz.

Para hacer mención al programa en cuestión, la estadounidense alabó lo que suelen hacer personas como Christina Aguilera y Gwen Stefani, entrenadoras de “The Voice”, quienes salen al aire y se transforman positivamente para quedar muy bien en pantallas. Sin embargo, la propia Spears reconoce que es algo que ya no puede hacer.

Es por ello que no podría volver a trabajar en un programa de televisión de manera constante, ya que ahora siente mucho nerviosismo si es que le indican que estará en vivo o frente a cámaras de televisión por un tiempo prolongado.

“Creo que mucha gente es realmente profesional en la televisión. Cuando la cámara los enfoca, prosperan. Y eso es genial. Solía poder hacer eso cuando era más joven, pero siento que envejezco al revés cuando tengo miedo. Llegué a un punto en el que me ponía muy, muy nerviosa si sabía que tenía que estar al aire, y no me gustaba estar nerviosa todo el día”, indicó.

Britney Spears fue jueza en el programa "The X Factor" (Foto: Fox)

AÚN PODRÍA HACER TELEVISIÓN

Si bien Britney Spears le cierra las puertas a las apariciones de largas horas a la televisión, no lo hace del todo si nos referimos a apariciones ocasionales. Eso, lo detalló también en su libro que es tendencial mundial. Allí, manifestó que podría estar de invitada, quizá por un día y luego retirarse a casa y descansar de algo que, para ella, es tan agobiante.

“¿Actuar con escepticismo durante ocho horas seguidas mientras juzga en televisión? Ah, no, gracias. Lo odié absolutamente. Sí podría hacer un lindo cameo en televisión, en un programa en el que pueda entrar y salir en un día”, añadió la artista.