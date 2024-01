Christopher Nolan ha ganado su primer Golden Globe y lo recibió recordando a Heath Ledger, su amigo con quien trabajó en la película “The Dark Knight”. El actor, fallecido a los 28 años, fue premiado de manera póstuma y el director se encargó de recibir el galardón en 2009. Después de 15 años, el cineasta volvió al podio para recoger su reconocimiento a mejor director por “Oppenheimer”, cinta que se llevó la victoria en cinco categorías.

El premio de Nolan ha sido uno de los más reñidos de los últimos años, porque tenía una competencia muy alta. Junto al realizador, estaban Martin Scorsese (“Killer of the Flower Moon”), Greta Gerwig (“Barbie”), Yorgos Lanthimos (“Poor Things”), Celine Song (“Past Lives”) y Bradley Cooper (“Maestro”).

El director de “Oppenheimer” ganó el premio y se coloca como uno de los favoritos para los Premios Óscar 2024, donde también podría llevarse la primera estatuilla dorada de su carrera.

En su discurso de agradecimiento, el cineasta estadounidense de títulos como “Tenet” e “Interestelar”, agradeció el apoyo del público y se dio un tiempo para mencionar a su amigo, el inolvidable Joker de la película “The Dark Knight”.

CHRISTOPHER NOLAN RECUERDA A HEATH LEDGER EN LOS GLOBOS DE ORO

Christopher Nolan recordó a Heath Ledger al recibir su primer Globo de Oro en la ceremonia de 2024. El director de “Oppenheimer” mencionó la vez que le tocó subir al estrado para recoger el premio del actor del Joker, fallecido a los 28 años, una de las pérdidas en el cine más dolorosas de las últimas décadas.

“La única vez que he estado en este escenario antes fue aceptando uno de estos en nombre de nuestro querido amigo Heath Ledger, y eso fue complicado y desafiante para mí”, dijo Nolan.

“Y en medio de mi discurso, levanté la vista y me enfoqué en Robert Downey Jr., quien me dio una mirada de amor y apoyo, la misma que me está dando ahora, el mismo amor y apoyo que le ha mostrado a tanta gente en nuestra comunidad. durante tantos años”, agregó el cineasta.

Finalizó agradeciendo a la gente con la que trabaja y la que, al final, hace posible que la magia de las películas terminen por conjurarse en las pantallas grandes. “Pensé que sería más sencillo aceptarlo por mí mismo, pero como director, por supuesto, ahora que estoy aquí, de repente me doy cuenta de que solo puedo aceptar esto en nombre de la gente. Como directores, reunimos a la gente y tratamos que den lo mejor de sí mismos”, comentó.

Christopher Nolan y Emma Thomas, director y productora de "Oppenheimer", respectivamente, posando con los Golden Globe que recibieron por su trabajo en la película. La pareja de esposos tiene una trayectoria juntos en el cine (Foto: AFP)

CUANDO CHRISTOPHER NOLAN RECIBIÓ EL GOLDEN GLOBE DE HEATH LEDGER EN 2009

Christopher Nolan tuvo el gesto de subir al estrado y recibir el Golden Globe para Heath Ledger, por su interpretación del Joker en “The Dark Knight”, en 2009. El actor falleció un año antes, el 22 de enero de 2008, por lo que se trató de un premio póstumo para el inolvidable artista.

En ese entonces, Nolan dijo que se sentía triste y orgulloso de recibir el premio de su amigo, y que en lugar de la ausencia que dejaba Ledger, quería centrarse en “el increíble lugar en la historia del cine mundial que se construyó para sí mismo”.