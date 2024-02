¡Sigue en luto en la pantalla chica! Febrero está siendo un mes difícil para los actores, ya que la industria del entretenimiento acaba de perder a otra figura destacada de los últimos años. Se trata del actor canadiense Chris Gauthier, conocido por su trabajo en la serie “Smallville” y películas como “Eureka” y “Érasea una vez”, quien se sumó a la lista de fallecidos este último 23 de febrero. Pero, ¿cuál fue la razón de la muerte del histrión de 48 años de edad?

El panorama actoral vuelve a estar de luto tras el fallecimiento de Chris Gauthier, de 48 años de edad. Según reportan distintos medios locales, el experto en artes escénicas dejó este mundo el pasado 23 de febrero. La noticia fue confirmada por su mánager Chad Colvin en un sentido post de Facebook.

EL deceso de Gauthier ha dejado consternado a la audiencia estadounidense, en especial, a los fanáticos de la serie “Smallville”, la cual narra la adolescencia del famoso superhéroe Superman. Pero, ¿de qué falleció el histrión a tan temprana edad?

MURIÓ UN ACTOR DE “SMALLVILLE”: ¿DE QUÉ MURIÓ CHRIS GAUTHIER?

La comunidad hollywoodense se encuentra de luto tras la pérdida del destacado actor de 48 años. Según indicó el portal de noticias Milenio, las causas del deceso de Gauthier son debidas a una extraña enfermedad de la que aún no se tiene información.

Sin embargo, el propio portal reseña que el actor británico venía lidiando una batalla contra dicha afección. En el comunicado publicado por Colvin podemos notar el elogio y la dedicación que le brindaron a Gauthier, describiéndolo como un reconocido artista de la interpretación y un gran apasionado por escenas de alto impacto.

Su mánager, a su vez, describió a Gauthier como uno de los primeros clientes dentro del rubro de representación de talentos, aseverando haber confiado en él desde el primer momento en que lo vio, ya sea apoyándolo con contratos o demás.

Chris Gauthier falleció a los 48 años de edad. Conoce en esta nota un poco más acerca del talentoso actor de "Smallville" (Foto: WARNER BROTHERS)

“Chris era la definición literal de libro de texto de un actor de carácter. Puede que no supieras su nombre, pero conocías su rostro, conocías su voz y sabías que si él estaba en la pantalla, te esperaba un viaje increíble. Ya sea que estuviera cara a cara contra Clark Kent en ‘Smallville’ como Toyman (en la foto), atormentando a Dean en ‘Supernatural’, en cubierta con Hook como Smee en ‘Once Upon A Time’ o en papeles invitados en los innumerables En otras producciones en las que estuvo, SIEMPRE lo dio todo cuando la cámara estaba grabando”, resume el comunicado escrito por su representante en Facebook.

¿QUIÉN ERA CHRIS GAUTHIER?

Chris Gauthier nació el 27 de enero de 1976. Fue un actor inglés nacionalizado canadiense. Su experiencia y profesionalismo lo llevó a destacar tanto en televisión como en cine.

Poseedor de un destacado don para la interpretación, el fallecido actor logró conmover a más de uno con su presencia magnética en la pantalla. Tuvo una carrera de varias décadas y no se le conocen episodios de escándalo o algún hecho vinculado con la ley.

Gauthier también apareció en "La isla de Harper", una serie de terror- misterio (Foto: CBS)

Gauthier será reconocido por su serie “Smallville” y “Once Upon in a time in Hollywood”. Aunque también supo brillar en programas como “Harper’s Island”, “Sanctuary”, “Legends of Tomorrow”, entre tantas otras.

En el sétimo arte logró dejar huella gracias a roles destacados como “40 Days and 40 Nights”, “Agent Cody Banks” y “Freddy vs. Jason”, siendo esta última una entrega de terror.

Chris Gauthier supo participar en más de un género en específico (Foto: EVERETT)

Y es que el talento de Gauthier le bastó para incursionar en cualquier género que desee. Desde este medio, enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos cercanos. ¡Descansa en paz, Chris!