Crecí viendo las luchas de John Cena en la WWE ante sus rivales más importantes como Edge, Randy Orton, Shawn Michaels, entre otros. Ahora que tengo más edad, ya no lo veo sobre el ring, pues trasladó su talento a la actuación, pero sí lo hago en la mayoría de películas en las que trabaja y también lo hice cuando subió al escenario de los Premios Oscar, pero de una forma en la que jamás hubiera imaginado: en vivo para todo el mundo y desnudo, o al menos eso es lo que parecía.

El actor estadounidense de 46 años de edad se presentó en el escenario de los Oscars 2024 para presentar el premio a Mejor diseño de vestuario y fue un tanto innovador, ya que desde el inicio se evidenciaba que no iba a ser algo tradicional. Desde antes de salir por completo, Cena se asomó y todos notamos que el torso lo tenía descubierto. Cuando ya salió por completo, lo hizo tapándose los genitales con el sobre que contenía al ganador de la categoría, pero, ¿en realidad estaba desnudo?

John Cena salió al escenarios de los Premios Oscar sin, aparentemente, ropa alguna (Foto: AFP)

¿JOHN CENA ESTABA DESNUDO DURANTE SU PRESENTACIÓN?

Lo que todos vimos en vivo nos dejó con cierta sorpresa, ya que nadie se imaginaba que algún actor iba a subirse al escenario de los Oscars de esa manera, pero no era ningún tipo de broma o efecto especial. John Cena había salido tapándose solo con el sobre que contenía el nombre del ganador.

No obstante, la mayoría de televidentes creía que no era de verdad y que en realidad estaba llevando algún tipo de prenda íntima, pero muy pequeña, teniendo como resultado un efecto visual, pero no real. Esa teoría se desmontó cuando se viralizó un video en redes sociales, en el que se veía al también luchador sin ninguna prenda, aunque esa imagen era desde muy lejos.

Entonces, todos creyeron que John Cena, efectivamente, estaba totalmente desnudo hasta que, gracias de nuevo a las plataformas digitales, dieron la vuelta al mundo unas nuevas imágenes, pero esta vez desde muy cerca, instantes previos a que salga al escenario, así que se tuvo la respuesta ante esta gran pregunta.

Ahora sí pudimos ver que el actor estaba usando un tipo de parche de tela de color piel que tapaba su zona íntima y también su trasero. A pesar de ello, hay que resaltar que todo lo que había quedado en misterio en un principio generó el efecto visual que se quería, por lo que hay que saber reconocer ese logro.

Nadie esperaba ver esta foto hoy.



John Cena desnudo detrás de las cámaras de los #Oscars pic.twitter.com/bP7UlBDTKz — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) March 11, 2024

JOHN CENA ESTUVO CON OTRO LUCHADOR DE LA WWE, THE ROCK

Al terminar su presentación sobre el show, John Cena regresó a los vestuarios y al ingreso de estos se encontró con The Rock, un viejo conocido de él, teniendo en cuenta que ambos han pasado por la WWE y que, si bien no son de la misma época, se han enfrentado en algunas ocasiones, protagonizando una de las más grandes rivalidades de WrestleMania.

Si hablamos de luchadores de la WWE, entonces también hay que resaltar que, justamente con The Rock se encontraba Bad Bunny, quien también fue presentador de la ceremonia. Como recordaremos, el cantante puertorriqueño se ha declarado amante del wrestling y hasta cumplió su sueño de pelear en un ring en varias oportunidades. Incluso ganó el campeonato 24/7.