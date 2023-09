¡Gabriel Guevara arrestado! El actor español e hijo de Marlène Mourreau fue arrestado el pasado sábado 2 de septiembre en Venecia, Italia. Según los primeros reportes, el también protagonista de “Culpa mía” estaría involucrado en un grave caso de agresión sexual a sus cortos 22 años de edad.

De acuerdo a la versión abogado de Guevara para Europa Press, la situación del experto en artes escénicas se dio tras la denuncia en su contra por un caso de agresión sexual que cometió cuando era menor de edad.

Aquí tomándose un selfie, que de seguro robó más de un suspiro (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

Pese a que el medio confirma que el veredicto en España salió a su favor y que su detención en tierras tanas se dio de manera “irregular”, la defensa legal de Gabriel Guevara señaló que lo más probable es que saliera en la brevedad posible, pues todo se trataría de una equivocación del sistema.

GABRIEL GUEVARA: ¿POR QUÉ FUE ARRESTADO EL HIJO DE MARLÈNE MOURREAU?

Tal como te comentamos, el actor de 22 años llevaba una denuncia de agresión sexual cometida en Francia cuando era menor de edad. De acuerdo a Marlène Mourreau, su hijo tenía 14 años cuando fue acusado de tal acto de agresión sexual.

De hecho, la propia vedette utilizó su cuenta personal de X para aclarar lo sucedido con su hijo, alegando que la polémica sobre él fue resuelta hace varios años. “la última vez (que su hijo estuvo en Francia) tenía 14 años” y “estaba con su abuela”. “Esta acusación es falsa”, escribió la madre de Guevara.

Por ahora, la premiación hacia el actor ha sido suspendida (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

Sobre los viajes de su hijo y su estadía en Francia, Mourreau enfatizó al programa “Socialité” que su hijo jamás tuvo una actitud deshonrosa y que no ha regresado a Francia desde hace casi una década. “Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual”, siguió alegando al citado programa de espectáculos.

GABRIEL GUEVARA: SE SUSPENDEN LAS PREMIACIONES TRAS ARRESTO

El actor acudió a tierras italianas para recoger el Premio Filming Italy por Mejor Película. Dicha presea, de acuerdo a la versión del Festival de Venecia, no posee relación alguna con el certamen. Además, se indica que la presencia del actor no tiene relación alguna con la edición 80 del famoso evento del sétimo arte.

Eso sí, tras su arresto, la organización del Premio Filming Italy a Mejor Película decidió suspender todo acto protocolar hasta que se esclarezcan los hechos vinculados al actor.

Gabriel Guevara iba a recibir un premio en Venecia (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

De momento, se espera que el histrión aclare los hechos ante la policía italiana y explique que su detención es un error producto de su falta actualización en la base de datos.