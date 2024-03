Pronto resonarán las campanas para la familia de Adelaide United, ya que Josh Cavallo, el futbolista australiano conocido por jugar como lateral izquierdo en el equipo de la A-League, está a punto de dar un gran paso en su vida. Cavallo se ha destacado por ser uno de los pocos jugadores profesionales en la historia de este deporte en declarar públicamente su homosexualidad durante su carrera, siguiendo los pasos de figuras como Robbie Rogers, quien lo hizo ocho años antes mientras jugaba para Los Angeles Galaxy. La valentía de Cavallo ha sido ampliamente respaldada por su club y compañeros, y ahora todos se unen para celebrar este emocionante momento: ¡se ha comprometido con su novio, Leighton Morrell! Te invitamos a conocer más detalles sobre este significativo acontecimiento.

Cavallo, nacido en Melbourne, empezó su carrera en el Western United FC y luego empezó en un periodo de prueba en el Adelaide United. Su desempeño impresionó a todos y extendió su contrato dos años más en el 2021.

Unos meses después, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que además de tener gran habilidad con el balón, era homosexual y, pese a los prejuicios que puede haber dentro del fútbol, no era algo que afectara en la cancha, pero que sentía la necesidad de ser honesto.

“De joven, ocultaba quien era porque tenía vergüenza. Tenía miedo de que no pudiera hacer lo que amo y ser gay al mismo tiempo”, dijo en su video. “Todo lo que quiero hacer es jugar fútbol y ser tratado con igualdad”.

Desde entonces, Cavallo es mucho más abierto con su vida personal y, la más reciente noticia ha sido su compromiso con su novio, Leighton Morrell

JOSH CAVALLO LE PIDIÓ MATRIMONIO A SU NOVIO

Después de un año, aproximadamente, de relación Josh Cavallo decidió sellar el trato y le pidió matrimonio a su pareja, Leighton Morrell, con quien se sospecha empezó a salir a finales del 2023.

El futbolista tuvo la ayuda de su club, el Adelaide United, pues le abrieron las puertas del Estadio Coopers, para que el césped en donde entrena sea el escenario de esta romántica pedida de mano que ocurrió el 13 de marzo de 2024.

Josh Cavallo se arrodilló para pedirle la mano a su novio, Leighton Morrell (Foto: Josh Cavallo / Instagram)

“Empezando el año con mi prometido. Sr. y Sr., próximamente”, escribió en la descripción de las fotos del momento, donde Morrell aparece atónito. “Gracias Adelaide United por ayudarme a preparar esta sorpresa. Su apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Me sentí bien al compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”.

LOS DETALLES DE LA BODA DE JOSH CAVALLO Y LEIGHTON MORRELL

Hasta el momento, no se han dado detalles de una posible fecha para la boda de Josh Cavallo y su novio, Leighton Morrell. Sin embargo, considerando lo rápido que fueron flechados, no creo que esperen mucho tiempo hasta que caminen hacia el altar.

Definitivamente, podemos esperar a una larga lista de celebridades como invitados, como Delianov, Bovalina, Warland, Ansell, Javi López, entre muchos más.