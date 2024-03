No es un secreto que Kate del Castillo es una de las actrices más talentosas tanto en la televisión, cine y streaming de Estados Unidos y Latinoamérica. Sin embargo, los 45 años de actividad de la artista se han visto interrumpidos por una enfermedad.

La celeb de México es reconocida por sus roles protagónicos para Televisa en “Muchachitas”, “La Mentira” o “Bajo la misma piel”; en Telemundo con “La Reina del Sur”; además de “Ingobernable” para Netflix y como la villana en “Bad Boys: For Life”.

Los padecimientos de la actriz interrumpieron sus grabaciones de "The cleaning lady" (Foto: Kate del Castillo / Facebook)

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA KATE DEL CASTILLO?

Durante una reciente entrevista en Despierta América, la actriz mexicana le confesó al reportero Luis Sandoval que su repentino alejamiento se debe a una fuerte crisis de salud, lo cual la obligó a tomarse una pausa.

“Es horrible, es de verdad una condición muy tremenda, que no le deseo a nadie y que no hay una cura necesariamente”, indicó la actriz de 51 años.

De acuerdo con la artista, que se unió recientemente al elenco de “The Cleaning Lady”, empezó a sentir vértigo y mareos, por lo que tuvo que tomarse un descanso, además de deslizar que su padecimiento solo puede ser controlado, pero no tendría una cura.

“Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que tuve que no pude venir a trabajar. Por primera vez en mi vida tuve que cancelar. Me pasó hace tres años, pero muy leve a comparación de esta vez”, señaló la hija del legendario actor Erick del Castillo.

La que fuese esposa del exfutbolista Luis García indicó que el tinnitus, enfermedad que padece, produce constantes mareos, que derivan en episodios cada vez más fuertes y traen complicaciones para interpretar sus papeles , pero que, afortunadamente, no interfieren en su vida cotidiana.

“Te sientes en un mundo cerrado, porque como no se ve y puedes funcionar como no está tan severo (de hecho todavía no se me quita por completo), pero puedo manejar, sentarme, caminar derecho, concentrarme en mis líneas y todo eso”, comentó.

EL APOYO DE SUS COMPAÑEROS DE TELENOVELA

Aunque indicó que ahora puede realizar sus actividades sin problemas, los primeros días resultaron complicados para Kate, pues se vio obligada a aferrarse a objetos para caminar y llegó a gatear para ir al baño. “Piensas que nunca más vas a volver a estar bien. Es horrible esa sensación”, añadió.

Sin embargo, la protagonista de “La reina del sur” no estuvo sola en su proceso, sino que contó con la ayuda de Santiago Cabrera, el actor que interpreta a su hermano en “The cleaning Lady”, quien estuvo varias veces cuando los episodios iniciaban.

“Me estuvo ayudando mucho, me agarraba del brazo, tenía yo que tomar tierra con alguien para poder caminar derecho”, contó.

En la actualidad, la actriz padece de tinnitus en ambos oídos, cuyos síntomas se ven aumentados por el vértigo que siente, los cuales afectan el equilibrio y la concentración.

“Es un sonido que tienes en los oídos, que es muy agudo y que está constante. Cuando hay mucho ruido está bien, pero en las noches, o cuando estoy haciendo ejercicio, si estoy estudiando, se pone muy agudo. Es tremendo y tampoco hay una cura”, explicó.