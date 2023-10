Como bien sabemos, la imagen de un artista suele ser vital para poder ser reconocido en el ambiente musical. Cada vez son más los intérpretes y cantantes que desean ser reconocidos en todo el género, y prueba de ello es Peso Pluma, quien ha logrado diferenciarse del resto de los exponentes de corridos tumbados gracias a su peculiar forma de vestir.

A lo largo de los últimos meses, el nombre de Peso Pluma ha cogido una gran popularidad en redes sociales y el mundo del internet. Dejó de ser una promesa musical de los corridos tumbados para ser el máximo exponente de los corridos tumbados en la actualidad.

De hecho, su tema “Ella Baila Sola” pasó de ser un éxito local a ser todo un himno mundial gracias a la exorbitante cantidad de visitas que recibió en todas las plataformas digitales. Pero, más allá de hablar de su meteórico ascenso hacia el éxito, debemos enfocarnos en su peculiar imagen como cantante mexicano y exponente del regional mexicano.

El mexicano Peso Pluma demostró ser el mejor en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023. (Foto: AFP)

Y es que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, no se presenta en sus conciertos con el clásico sombrero y botas que todo cantante regional posee. En ese sentido, el outfit de Doble P dista mucho de otros artistas locales como Eduin Caz o Christian Nodal.

Pero, ¿por qué esta diferencia de los demás referentes de su país natal? Pues, aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ PESO PLUMA NO VISTE CON SOMBRERO NI BOTAS? AQUÍ LA RESPUESTA

En diálogo con el medio The New York Times, el intérprete de “Lady Gaga” indicó que su estilo de vestir se asemeja más hacia el lado urbano debido a sus gustos de niño. Resulta que el oriundo de Zapopan creció con unas claras preferencias por el hip hop y el reggaetón, género musical que dista mucho del regional azteca o de los corridos tumbados.

“Desde que era un niño, mis géneros favoritos siempre han sido el reggaetón y el hip-hop. Por eso no uso los sombreros. No uso las botas. Yo no soy eso”, ahondó el presunto novio de Nicki Nicole.

Tal revelación hecha por el artista mexicano no solo refleja la clara línea urbana que presenta el artista, sino que evidencia la razón por la que Peso Pluma jamás viste de sombrero ni botas, sino más bien usa chaquetas de cuero y gorras estilo americano.

Pero eso no es todo, pues el nacido en México también saca a relucir sus costosos trajes de diseñador, a la par de su costosa joyería y accesorios de lujo que posee en su cuerpo. Por ejemplo, durante la premiación de los Latin Billboard 2023 logramos ver a Kabande Laija como fundas azules suaves y un extravagante estilo de vestir.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2023 se llevaron a cabo en el Watsco Center de Florida. (Foto: Instagram / Peso Pluma)

Además, si tenemos en cuenta el peinado mullet que lleva el jovencito, demás está decir que usar un sombrero evitaría que luzca su más reciente estilo de cabello ante sus miles de fanáticos.

Sea como fuere, se respeta tu decisión Doble P. ¡A seguir rompiéndola con más éxitos musicales!

NICKI NICOLE Y PESO PLUMA, ¿YA SON NOVIOS? LO QUE SABEMOS DE ESTE ROMANCE

El también influencer fue la gran figura de los Premios Billboard 2023, aunque vale aclarar que no estuvo solo durante la interpretación de su tema en el escenario principal del evento. Y es que Peso Pluma fue invitado a cantar su tema “Por las noches” junto a la argentina Nicki Nicole, con quien ha sido ampliamente relacionado en las últimas semanas.

En ese sentido, y al término de la canción, pudimos ver al mexicano darle un emotivo beso en la cabeza a la porteña. Tal hecho generó un sinfín de rumores en redes sociales, hasta el punto de generar incertidumbre sobre el presente sentimental de ambos jóvenes cantantes.

Peso Pluma y Nicki Nicole en el backstage de los Premios Billboard. 🤍pic.twitter.com/6pqN0YJJjZ — Peso Pluma Report 🥷🏻 (@PesoPlumaReport) October 6, 2023

Pero eso no es todo, pues el azteca y la exnovia de Trueno fueron vistos agarridos de la mano tras bambalinas. Dicho clip logró viralizarse en cuestión de horas, hasta el punto de generar más comentarios en torno a la relación que llevan los artistas.