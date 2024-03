Tras el fin de su relación de más de una década en 2022, Shakira se encargó de lanzarle dardos, a través de sus canciones, a Gerard Piqué, quien después del rompimiento se lució con una nueva pareja. Si bien, el dolor y la angustia embargaron a la artista, ella tenía que mostrarse fuerte antes sus dos menores hijos, y aunque salió adelante, su corazón quedó herido; es más, ella señaló en una entrevista que quizá no volverá a enamorarse. ¿Ya no cree en el amor? Todos los detalles en los siguientes párrafos.

Como se recuerda, la inesperada ruptura de la famosa pareja de celebridades se dio en junio de 2022, y al poco tiempo el exjugador del FC Barcelona inició un romance con Clara Chía Marti, joven a la que muchos acusan de haber destruido la familia de la intérprete de “Te felicito”.

Tras el fin de la relación de Shakira con Gerard Piqué, ella le lanzó varios dardos en sus canciones (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SHAKIRA NO CREE QUE VUELVA A ENAMORARSE TRAS SEPARARSE DE GERARD PIQUÉ?

En una entrevista, como parte de la promoción de su álbum, la colombiana habló sin filtros y con el corazón en la mano sobre todo lo que ha experimentado y siente luego de separarse del padre de sus dos hijos; y aunque reconoce que lo vivido le enseñó muchas cosas, el proceso para llegar hasta donde se encuentra ahora fue muy difícil. Si bien, su prioridad son sus hijos, quienes llenan su existencia de felicidad, el volver a centrar toda su atención en su música definitivamente la ha motivado, pero en el aspecto sentimental cree que no volverá a enamorarse.

“La amistad dura más que el amor, aunque aún pienso experimentar completamente el amor, con todos sus picos y bajadas, porque es tan esencial para la vida humana. Amo el amor, pero creo que amo un poco más la amistad porque pensé que el amor estaría ahí para siempre y ese es uno de mis sueños rotos. No sé si me gustaría encontrar eso de nuevo, probablemente no; bueno, no lo sé”, le dijo Shakira a Zane Lowe para Apple Music.

Asimismo, relató que gracias a lazos de amistad que forjó pudo levantarse: “Yo siempre valoré a la familia y tener un compañero, una pareja, y cuando eso desapreció, pasé los momentos más oscuros y difíciles de mi vida, pero mis amigos estaban allí y ellos me mostraron el verdadero significado de la vida. Puede que no envejezca con un compañero, pero envejeceré rodeada de buenos amigos”.

El dolor que le dejó su ruptura de Gerard Piqué, han hecho que Shakira piense que el amor no es para ella (Foto referencial: Erick Deeb / Honorary Consulate of Lebanon in Barranquilla / AFP)

SU ÁLBUM “LAS MUJERES YA NO LLORAN” LA AYUDÓ A DESAHOGARSE

Respecto a “Las mujeres ya no lloran”, la Reina del Pop Latino fue muy clara en mencionar que su álbum es muy conceptual y se basó en sus experiencias traumáticas, sus frustraciones, su ira y su desilusión, los cuales transformó en “algo productivo”. “Me curo a través de esta música y sigo curándome; es un proceso, pero la música definitivamente ha jugado un papel terapéutico. Cuando escribo música es como ir al psiquiatra, pero más barato, ya que ayuda a trabajar con muchas emociones intensas y sentimientos que de otra manera se fosilizarían”, manifestó.

También comentó sobre la última canción de su nuevo disco, la cual no había escrito, pero tenía la necesidad de que sea incluida en esta producción, por lo que prácticamente imploró que le esperen un día para que la haga. “Quería sacar el tema porque tenía un nudo en la garganta. Es la última canción que espero haber escrito para ya sabes quién, pero no es solo para mí, es para la gente que puede conectarse con ella”, dijo. Parte de las letras son: “Se nos perdió el amor a mitad de camino / ¿Cómo es que ya te cansaste de algo tan genuino? / No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido / Nos queda lo aprendido”.

A pesar de todo lo que ha experimentado, Shakira dice que la lección más valiosa que sacó y le enseñará a sus hijos es “mejor confiar que nunca hacerlo” porque hay mucha más gente buena en el mundo que vale la pena amar.

En otro momento de la entrevista, la artista se refirió a “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, de la que dijo la ayudó a expresar todas las emociones que sentía en aquel momento, pues consideraba que era necesario para ella: “Tuve que recoger los pedazos de mí misma, luego volverlos a juntar y la música fue el pegamento para lograrlo”.