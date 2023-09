Como bien sabemos, Lili Estefan estuvo ausente la mayor parte de la semana en el programa “El Gordo y La Flaca” por problemas de salud. Por ello, a su vuelta a la señal de Univision, la cubana habló largo y tendido sobre la afección que ha venido padeciendo en los últimos días.

En ocasiones, la televisión suele exigir de más a las figuras públicas que aparecen en los noticieros, matinales o bloques de noticias, siendo Lili Estefan una de ellas. Y es que la bella presentadora de 56 años estuvo ausente durante varios días de la conducción de “El Gordo y La Flaca”.

En ese sentido, la nacida en Santiago de Cuba fue sumamente aclamada al regresar al programa de Univision el último viernes 1 de setiembre, sobre todo por “El Gordo”, quien no dejó de darles sentidas frases de aliento al ver a su compañera en el plató. “Lili está de vuelta hoy, después que estuvo enferma por varios días”.

Es sobrina del compositor y productor musical Emilio Estefan y de la cantautora Gloria Estefan (Foto: Lili Estefan / Instagram)

La respuesta de Estefan fue clara. “Aquí estoy de vuelta”, para luego agregar que no se encontraba en mejores condiciones. “No estoy bien, ‘Rauli’” fue la respuesta de la periodista, quien agradeció el gesto de su compañero de toda la vida.

Eso sí, Lili se dio el tiempo para bromear con su colega unos minutos, para posteriormente añadir que tuvo que internarse en el hospital tras comenzar a sentir dolores. “Cuando yo me empecé a sentir mal el martes me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones… ‘El doctor De Molina’ (risas) me dijo: ‘Te tienes que ir al hospital’”, agregó la cubana.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE LILI ESTEFAN?

La también modelo reveló que padece una afección que la imposibilita estar al cien por ciento de todas sus actividades, por lo que se tuvo que dar unos días de descanso. “Ok lo que he tenido es una bacteria, ‘Rauli’, que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones”, añadió.

Tras ello, Estefan agradeció en vivo a Raúl de Molina por las indicaciones que le dio en su momento. “Gracias, mi Gordo. Me salvaste”.

La presentadora cubana contó los detalles de su salud actual (Foto: Lili Estefan / Instagram)

De tal forma, que los resultados realizados hacia la polémica presentadora indican que posee una deficiencia urinaria que podría traerle varias complicaciones a lo largo de los años. Esperemos que pronto mejores y puedas estar al cien por ciento de tus capacidades, Lili.

Según Mayo Clinic, una infección del sistema urinario puede ocurrir en cualquier órgano, los cuales son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las veces afectan las partes más bajas del sistema urinario, es decir, la vejiga y la uretra.

Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección del tracto urinario en comparación con los hombres. Cuando esta enfermedad se limita a la vejiga, puede causar molestias y dolor, pero la situación puede volverse grave si se extiende a los riñones.

Lili Estefan deberá afrontar tratamientos para su salud (Foto: Lili Estefan / Instagram)

Frecuentemente, los profesionales médicos utilizan antibióticos para tratar las infecciones del tracto urinario. Además, hay medidas que puedes tomar para reducir las posibilidades de contraer este padecimiento.