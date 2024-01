A pesar de que el regreso de RBD a las giras por Estados Unidos, Brasil y México significaron una gran alegría para los fanáticos, un presunto escándalo protagonizado por el mánager de la banda juvenil comenzó a sonar por distintos medios. A tal punto que la propia Maite Perroni salió a hablar ante los medios luego del reporte de distintos portales de comunicación.

El pasado 2023 estuvo marcado por la exitosa gira que realizó la banda RBD por Latinoamérica. Su regreso a los escenarios fue un rotundo éxito, siendo los icónicos Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni ovacionados durante cada presentación.

El productor al lado de los integrantes de RBD previo a la gira "Soy Rebelde Tour" (Foto: Guillermo Rosas / Instagram)

No obstante, en medio de la algarabía por el retorno de la célebre banda, un sonado escándalo protagonizado por el ahora exmánager de la agrupación parece fastidiar la tranquilidad de los intérpretes. Básicamente, y de acuerdo a medios como Infobae, se trataría de varios actos ilegales cometidos por Guillermo Rosas hacia cada uno de los intérpretes mexicanos, así como la venta de boletos VIP a precios inflados.

LO QUE DIJO MAITE PERRONI SOBRE LOS PRESUNTOS ESCÁNDALOS DEL MÁNAGER DE RBD

Tras llegar al aeropuerto de CDMX, Perroni fue intervenida por la prensa y contó por primera vez su versión de lo sucedido con Rosas: “Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos, y después seguimos adelante nosotros”.

Vale recordar que Guillermo no fue únicamente el representante de la banda en esta ocasión. De hecho, el hombre de negocios fue parte importante de las giras que realizaron los cantantes hace 20 años, cuando aún estaba en emisión la telenovela juvenil “Rebelde”.

En esa misma línea, Perroni señaló que Rosas ya no es más parte del equipo de trabajo de RBD, aunque prefirió no contestar sobre los rumores y fraudes que afronta el mánager: “En este momento no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, sólo estamos haciendo un cierre administrativo del tour y más adelante podemos tener más claridad de las cosas”.

Anahí abandonó un concierto de RBD en Sao Paulo por problemas de salud (Foto: Anahí / Instagram)

La también esposa de Andrés Tovar contó que, si bien Guillermo trabajó en la última gira, no tuvo una relación laboral con ella o alguno de los integrantes de manera individual. “Solo cuando fue parte del equipo de la gira del empresario que la llevó hace 20 años. Era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera, hicimos una sociedad, y de esa forma era como nos estábamos relacionando”, puntualizó.

RUMORES Y MÁS RUMORES: LO QUE DIJO MAITE PERRONI SOBRE LAS ESPECULACIONES EN TORNO A LA BANDA

Una de las especulaciones más sonadas en torno al exrepresentante de la banda es la preferencia que ha tenido por Anahí, algo que le habría molestado al grupo de sobremanera. Sin embargo, Maite fue clara al respecto y le restó importancia al asunto.

“No. Creo que esa ya es la percepción de otras personas y no es importante”, dijo Perroni, quien en 2023 se convirtió en madre junto al productor Andrés Tovar.

Por su parte, contó detalles de lo que pasará con el puesto vacío que deja Rosas tras dejar la banda, alegando que no piensan contratar otro representante. “Nadie se quedó en lugar de Rosas, en realidad éramos una sociedad, solamente la sociedad se modificó, en vez de seis, seguimos siendo cinco”, explicó. Y sobre los fans que se habrían visto afectados por él, la estrella de 40 años optó por no hacer comentarios, ya que desconoce “cómo se vayan a dar las cosas”.

Otro rumor sugería que la agrupación quedó a deber al personal del vestuario, un detalle que Perroni también aclaró en su breve interacción con los medios.

La actriz de 40 años tuvo un peculiar accidente durante su presentación en Estados Unidos (Foto: Maite Perroni / Instagram)

Finalmente, la intérprete de “Tú y yo” aclaró que la cuenta con el personal de trabajo quedó saldada. “No es así, hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas. Nosotros no tenemos ningún reparo en liquidar todo lo que representa el trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour”, enfatizó.