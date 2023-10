Arnold Schwarzenegger tiene un sinfín de experiencias en lo que es rodaje de películas y es probable que haya pasado por todo lo que un actor se imagina. Y es que sus más de 50 años de experiencia lo avalan como uno de los más grandes y famosos dentro de la industria del cine. Es por ello que ahora ha salido a contar algunas vivencias.

El que fuera gobernador de California por 8 años ha publicado un libro de autoayuda, llamado “Be Useful: Seven Tools for Life”, en el que cuenta todo de su carrera en el cine, su incursión como fisicoculturista, su paso en la política y más. Es decir, nos ha mostrado absolutamente todo de su vida y con lujo de detalles, permitiéndonos a todos conocer mucho más acerca de su crecimiento a través de los años.

En todas las páginas de la publicación nos cuenta cosas serias, divertidas y hasta increíbles, como lo que relata que sucedió en el rodaje de “Conan el bárbaro”, película de 1982. De acuerdo con sus palabras, para grabar aquel personaje tuvo que realizar difíciles sacrificios y cosas que, probablemente, ahora sería imposible de realizar.

ARNOLD SCHWARZENEGGER HIZO APRENDIÓ NUEVAS COSAS EN “CONAN EL BÁRBARO”

En primer lugar, Arnold Schwarzenegger reconoció que aprendió a hacer nuevas cosas, lo cual podría ser visto como algo positivo por el público, ya que montó caballo y otros animales. Además, realizó algunas actividades deportivas que jamás había hecho, pero que podrían ser satisfactorias, pensando en que debía cuidar su cuerpo y siempre lucir atlético.

“Aprendí a montar a caballo, camello y hasta elefante. Aprendí a saltar desde grandes rocas, a escalar y balancearme con cuerdas largas, a caer desde una altura enorme. Básicamente fui a otra escuela vocacional, esta para aspirantes a héroes de acción”, reconoció el actor.

SUS SACRIFICIOS DURANTE EL RODAJE

Sin embargo, su relató continuó y lo que afirmaría luego llamó bastante la atención, pues así reconoció que tuvo que realizar cosas que no cualquiera estaría dispuesto, como morder un buitre muerto o exigir al máximo su anatomía, hasta el punto de realizarse heridas y lesiones que tuvo que curarse para continuar el rodaje.

“Milius (director de la cinta) me hizo hacer todo tipo de cosas terribles. Me arrastré entre las rocas, toma tras toma, hasta que me sangraron los antebrazos. Escapé de los perros salvajes que lograron atraparme y jalarme. Mordí un buitre real y muerto, lo que requirió que me lavara la boca con alcohol después de cada toma. En los primeros día de las grabaciones, me hice una herida en la espalda que necesito 40 puntos”, indicó.