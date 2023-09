El nuevo tema de Luis Fonsi está generando más de una especulación en redes sociales. Resulta que el intérprete de 45 años estrenó recientemente “Pasa la página”, su más reciente éxito que muchos asocian como una indirecta hacia su exesposa.

Luego de varios años, los nombres de Luis Fonsi y Adamari López han vuelto a aparecer juntos en las portadas de los principales diarios de espectáculos, pero no precisamente por algún hecho amoroso en complicidad.

Y es que el intérprete de “Despacito” lanzó hace poco un tema que habla de las etapas amorosas y el sentimiento post ruptura en “Pasa la página”, el cual ha sido fuertemente señalado como una indirecta a la exconductora de Telemundo.

Luis Fonsi estuvo casado con Adamari López hasta mediados de 2009 (Foto: Daniel Portes / Instagram)

A raíz de ello, Fonsi volvió a ser el centro de las miradas de la prensa de farándula en español. Si bien aclaró que el tema no fue para su exmujer, el cantautor aprovechó la polémica para promocionar sus próximos proyectos y hablar sobre un tema que involucra a López: el congelamiento de sus embriones.

LO QUE DIJO LUIS FONSI SOBRE LOS ÓVULOS CONGELADOS DE ADAMARI LÓPEZ

Si bien la propia Adamari habló sobre este hecho en 2013, Luis Fonsi decidió contar su versión de los hechos 10 años después.

De acuerdo al músico, Adamari inició el proceso de congelamiento por precaución desde 2005, meses antes de que la famosa inicie su tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer de mama que padecía aquel entonces.

A raíz de ello, según narra el cantante, tomaron las decisiones para poder formar una familia más adelante. Es ahí que los dos decidieron congelar los embriones, pues no querían que el tratamiento contra el cáncer afecte el proceso de fecundación.

De hecho, el propio Fonsi añade que hicieron todo un tratamiento para fertilizar los embriones. “Hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la ‘quimio’ afecta a ese proceso”, indicó el autor del disco “Abrazar la vida” al canal de YouTube Molusco el pasado 30 de agosto.

Pese al intenso amor que vivieron, no tuvieron hijos en común (Foto: People)

Asimismo, el originario de San Juan sostuvo que, cuando aún era pareja de Adamari, optaron no hablar del tema. Sin embargo, tras terminar su relación, la exconductora de “Hoy Día” le hizo una petición particular. “Durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos ella dijo: ' Yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero’”, indicó.

Tras ello, Fonsi indicó que él sabía que, si Adamari usaba esos embriones, automáticamente se convertiría en un padre, pero que él jamás iba a rechazar toda responsabilidad que eso implicaba. “Yo creo que ella pensaba que yo le iba a decir que ‘no’ en la cara, que quizás es lo que me recomendaron mi abogada y mucha gente”.

Finalmente, el puertorriqueño añadió que no podría “vivir sabiendo” que en cualquier momento le iba a quitar el sueño de ser madre a Adamari, ya que pudo haber sido su única oportunidad. “Le dije que ‘sí’, no tan solo eso, sino que yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí'”, aclaró Fonsi, quien se encuentra felizmente casado con Águeda López.

LO QUE DIJO ADAMARI LÓPEZ SOBRE SUS EMBRIONES

A mediados de 2013, la también actriz contó a todos los medios que tomó la decisión de tomar los embriones fecundados por Luis Fonsi, de quien se separó en 2010.

La artista aclaró que cabía la posibilidad de que los use. “Esa posibilidad todavía existe, lo que pasa es que yo no sé si quiero usarla, es que somos dos personas diferentes, esa persona que está, de la que yo me enamoré, no es la misma ahora, son el mismo cuerpo, no son la misma persona, y yo no sé si quiero tener un hijo con esa persona que está ahora en ese mismo cuerpo”, contó en aquel entonces al programa “Al rojo vivo”.

Adamari López junto a su hija Alaïa en su equipo para esquiar (Foto: Adamari López / Instagram)

No obstante, Adamari contó que, de haber fecundado el embrión, esto le hubiese traído problemas legales con su expareja. “Yo no sé si vamos a criar un hijo en armonía y yo creo que los hijos hay que criarlos en armonía (…) Yo quiero un hijo para ser feliz, no quiero un hijo para tener problemas, por eso me gustaría que fuera de una manera más armoniosa”, puntualizó.

Vale decir que en aquella época Adamari era pareja del bailarín Toni Costa, con quien tuvo años después a la pequeña Alaïa. “No la he abandonado ni la abandonaré (sus deseos de ser mamá), estoy dispuesta a ver si ocurre un milagro, porque los milagros existen, aunque me pueda poner en riesgo, que no son las recomendaciones del doctor (…) también está la adopción como una alternativa”, dijo López.