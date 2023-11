Matthew Perry y Jennifer Aniston protagonizaron otra historia poco conocida dentro del elenco de “Friends”. El actor estadounidense, fallecido a los 54 años el sábado 28 de octubre, había estado enamorado de su compañera apenas iniciado el rodaje de la serie de televisión. El mismo Perry lo contó en sus memorias, “Amigos, amantes y aquello tan terrible”. A pesar del rechazo de la actriz, la relación de ambos alcanzó otro cariz durante el momento más duro para el intérprete de Chandler Bing.

La estrella estadounidense partió de manera repentina en lo que parece un fallecimiento por ahogo. Al menos esas son las primeras conclusiones a partir de las indagaciones iniciales de las autoridades de Los Ángeles.

El actor se había mudado hace tres meses a su nueva casa y disfrutaba de su jacuzzi, a tal punto de que su última fotografía en Instagram es metido en el lugar donde, días después, sería encontrado inconsciente por su asistente.

Ante el deceso de Matthew Perry, millones de seguidores en todo el mundo lo despidieron con tristeza y recordaron los momentos más icónicos del artista. Uno de ellos fue que haya estado enamorado de Jennifer Aniston y que, incluso, le haya declarado su amor.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR ENTRE MATTHEW PERRY Y JENNIFER ANISTON?

La historia de amor entre Matthew Perry y Jennifer Aniston se resume en dos palabras: rechazo y apoyo. En sus memorias, el actor contó que se enamoró de su coprotagonista de “Friends” cuando se empezó a grabar la serie y que la invitó a salir. Sin embargo, la actriz lo rechazó de la mejor manera y le pidió que solo sean amigos, una situación que solo incrementó la incomodidad entre ellos durante el trabajo.

“Mirando hacia atrás, estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado o de la manera equivocada… y solo agravé el error al invitarla a salir. (...) “Bastante temprano en la realización de ‘Friends’ me di cuenta de que todavía estaba enamorado de Jennifer Aniston. (...) Nuestros saludos y despedidas se volvieron incómodos. Y luego me preguntaba: ‘¿Cuánto tiempo puedo mirarla? ¿Tres segundos son demasiado?’”, contó en su libro.

El tiempo curó su corazón herido y la ilusión romántica de Perry se fue diluyendo, sobre todo cuando Aniston tuvo una relación sentimental con Brad Pitt. De esta manera, lograron ser una pareja de amigos y Aniston fue clave, sobre todo, en las horas más críticas del intérprete de Chandler Bing.

¿CÓMO JENNIFER ANISTON AYUDÓ A MATTHEW PERRY?

Jennifer Aniston se convirtió en un apoyo para Matthew Perry cuando sus problemas de adicciones se hicieron más evidentes. Fue la primera en confrontarlo directamente de que estaba bebiendo demasiado.

La estrella le explicó que se podía oler que él tenía una dependencia a la bebida y fue un gran soporte con el esfuerzo de Perry al ingresar a rehabilitación. Un acto que, para el actor, significó una ayuda invaluable en el infierno que estaba atravesando.

