La paraguaya Nadia Ferreira afronta una nueva realidad tras convertirse en madre a sus cortos 24 años acompañada de su esposo Marc Anthony. Por ello, la oriunda de Paraguay viene accediendo a entrevistas donde hablar sobre su nuevo rol como mamá de Marcos, su primogénito.

Desde que dio a luz a su primer hijo, la vida de Nadia Ferreira parece haber dado un giro de 180 grados desde que se convirtió en madre. Tanto así que su rol de modelo e influencer ha pasado a segundo plano debido a su profesión como su madre.

Nadie Ferreira se convirtió en madre este 2023 (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Y aunque prefiere mantenerse activa con algunos eventos como fue su última participación en el Miss Universo 2023, nos resulta poco creíble que la exrepresentante paraguaya haya decidido retirarse por el momento del modelaje y las pasarelas.

NUEVO ESTILO DE VIDA: ¿CÓMO IMPACTÓ LA MATERNIDAD EN LA VIDA DE NADIA FERREIRA?

Fiel a su estilo, Nadia aprovechó las cámaras para contarnos algunas facetas positivas de lo que significó convertirse en madre. “Han pasado muchos cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener mi familia, es algo que siempre soñé y me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida”, inició diciendo la experta en modelaje.

Eso sí, la también creadora de contenido aseguró que aún tiene mucho por hacer respecto a su carrera, por lo que no considera retirarse del modelaje o la industria de la moda. “Sin embargo, profesionalmente todavía me queda mucho por hacer”, aseveró ante el entrevistador Carlos Adyan.

Nadia Ferreira se presentó a un evento en México, donde recibió algunas preguntas de los periodista presentes (Foto: Nadia Ferreira / Marc Anthony)

De lo que sí se encuentra totalmente segura es de su felicidad, pues antes de cumplir los 25 años, la bella Nadia ha logrado formar una gran familia a lado del salsero Marc Anthony y su bebé. “Pero si estoy muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé. Feliz, feliz, feliz de la vida; realmente, no puedo pedir más”.

LA FELICIDAD LLEGÓ A SU VIDA: ESTO SIGNIFICA SER MADRE PARA NADIA FERREIRA

Al ser consultada sobre lo que significa ser mamá, la exreina de belleza añade que tener un hijo entre brazos es una de las experiencias más lindas que ha tenido en su vida.

Además, no le cerró las puertas a tener más hijos con el salsero de cara al futuro. “Mi hijo me ha cambiado la vida. Lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro [igual]. Realmente, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar; es algo maravilloso”, añadió.

Y es que para Nadia resulta vital tener el apoyo de Marc Anthony, quien la ha acompañado en todo momento, sea el tiempo de gestación y la operación posparto.

Nadia Ferreira volvió a un desfile de modas tras 4 meses del nacimiento de su hijo (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

“Todo es un balance (Marc Anthony) y yo somos muy unidos, y ahora también tenemos a esta nueva persona. Somos todos para uno, y uno para todos. Entonces, cuando necesitamos estar ahí con él, ahí vamos con mi hijo, me lo cuido, lo llevo conmigo, él también. Es importante poder apoyarnos. Hasta ahora no ha sido difícil, creo que vamos a seguir. Es cuestión de siempre hablarlo, logística, pero hemos estado bien”, finalizó la nacida en Paraguay.