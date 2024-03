Con una cantidad impresionante de películas y programas de televisión en su experiencia, Olivia Munn es uno de los rostros más conocidos en la farándula de Estados Unidos. La actriz ha sabido posicionarse en un complicado mundo y ello la llevó a tener cientos de miles de fans, quienes ahora están muy preocupados por la reciente revelación que ha dado: tiene cáncer de mamá y se ha sometido a varias cirugías, incluyendo una doble mastectomía.

Durante todo un año, la celebridad había estado alejada del ojo público debido a ese diagnóstico, así que tomó la decisión de solo enfocarse en su recuperación, tal y como lo ha dado a entender en un extenso comunicado que ha publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que tiene casi 3 millones de seguidores de todo el mundo. Evidentemente, ese anuncio despertó la atención de todos, incluyendo los medios de comunicación y la opinión pública.

Ya sabemos que tiene cáncer de mamá y que ha tenido que someterse a unas operaciones con el objetivo de detener el avance de esa terrible enfermedad, así que las dudas e interrogantes más importantes giran en torno a su estado de salud actualmente. ¿Cómo se encuentra? ¿El tratamiento está dando resultados? ¿Cuál es su estado psicológico? Es por ello que ahora vamos a hacer un resumen de lo que sabemos gracias a lo que ella misma ha expresado.

Olivia Munn fue diagnostica con cáncer de mama en 2023. Desde entonces se ha sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas (Foto: Olivia Munn / Instagram)

¿CÓMO ESTÁ OLIVIA MUNN?

Han sido unos meses muy duros

“En febrero de 2023, en un intento de ser proactiva con mi salud, me realicé un test genético para comprobar si tenía alguno de los 90 genes que pueden producir cáncer. Di negativo en todos, incluido en el BRCA (el más conocido de todos en cáncer de mama). Mi hermana Sara dio negativo también. Ese mismo inverno también me realicé una mamografía. Dos meses después, fui diagnosticada de cáncer de mama”, empezó a contar la valiente actriz.

En el comunicado que emitió Olivia Munn en las redes sociales se puede leer más sobre cómo está y qué es lo que ha sentido durante todo su proceso. Es así que conocimos que ella ha estado en un proceso de aprendizaje desde que le detectaron cáncer y que ha tenido que alejar todas las sensaciones tristes para mantener su mente tranquila y así enfocarse en el tratamiento que ha estado llevando, por más que eso implique grandes riesgos físicos. Es más, aseguró que solo lloró en un par de ocasiones.

“En los últimos diez meses me sometí a cuatro cirugías, pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar. Mi enfoque se redujo y pospuse cualquier emoción que sentí que interferiría con mi capacidad para mantener la mente lúcida”, añadió la actriz de “X-Men: Apocalypse”.

Olivia Munn realizándose una mamografía, estudio que ayuda a detectar anomalías en los senos (Foto: Olivia Munn / Instagram)

La biopsia y una doble mastectomía

Entre otras cosas, Olivia Munn reveló que, tras una biopsia, se le tuvo que practicar una doble mastectomía debido a que el cáncer se encontraba en ambos pechos. Esta situación ha debido ser una de las más difíciles para ella, ya que cualquiera se deprimiría si es que le dicen que tienen que sacarle una parte de su cuerpo para sobrevivir.

“La biopsia mostró que tenía cáncer luminal B en ambos pechos, un tipo de cáncer agresivo y que avanza rápido. Un mes después tuve una doble mastectomía”, indicó la artista de 43 años.

La actriz Olivia Munn siendo revisada por dos de sus doctores como parte de todo lo que se realizó en su tratamiento contra el cáncer (Foto: Olivia Munn / Instagram)

El tratamiento dio buenos resultados

Para suerte de ella, sus amigos, familiares y fanáticos, el tratamiento parece haber dado un buen resulta, alejando el cáncer de su organismo, así que ahora es momento de cuidarse y estar sometiéndose a pruebas de manera frecuente con la finalidad de detectar si esa enfermedad vuelve a ella y actuar de la manera más rápida posible. Asimismo, deseó que todas las personas que estén pasando por lo mismo tengan la fortuna que ella tuvo.

“Tengo suerte. Lo atrapamos con tiempo suficiente para que tuviera opciones… Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día. Pídale a su médico que calcule su puntaje de evaluación de riesgo de cáncer de mama... Si el número es superior al 20%, necesitará mamografías y resonancias magnéticas de mama anuales a partir de los 30 años”, indicó.

Como no podía ser de otra manera, la actriz se dio un espacio para agradecer a todas las personas que le han apoyado durante todo este tiempo y que, sin duda, seguirán haciéndolo en el futuro, ya sea en las buenas o en las malas.

“Estoy muy agradecida a mis amigos y familiares por amarme durante todo esto. Estoy muy agradecida con John [Mulaney] por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar. Por estar ahí antes de ir a cada cirugía y estar ahí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera cuando abrí los ojos”, indició.

Por último, también le dio las gracias a todas las enfermeras que le atendieron y a los doctores Armando Giuliano, Jay Orringer, Monica Mita y Thaïs Alibadi, esta última, en palabras de ella, ha sido su ángel guardián.