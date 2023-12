Parece que el 2023 no está siendo uno de los años favoritos de nuestras celebridades favoritas. A la ruptura de actores y cantantes urbanos se les suma el rompimiento de Mariah Carey y Bryan Tanaka. ¿La razón? Pues, todo hace indicar que el bailarín habría decidido dar el siguiente paso, a lo que la estrella neoyorquina se negó rotundamente. ¿Logras adivinar de qué se trata?

No son días felices para el amor en la industria del entretenimiento. A escasos días de que acabe el presente año, otra parejita sumamente famosa le dice adiós al amor: se trata de la famosa intérprete Mariah Carey y el experimentado bailarían Bryan Tanaka.

Mariah Carey estaría a nada de oficializar su ruptura con Bryan Tanaka (Foto: Mariah Carey / Instagram)

Pero, ¿por qué estarían a nada de decirse adiós tras varios años de compromiso? Pues, todo hace indicar que es la cantante de 54 años quien habría desestimado la proposición de Tanaka de formar una familia juntos.

¿POR QUÉ MARIAH CAREY Y BRYAN TANAKA SE SEPARAN? LO QUE SE SABE DE LA RUPTURA

Según Page Six, la razón principal de la separación es la diferencia de edad que existe entre los artistas. Y es que el bailarín, quien es 14 años menor que la intérprete, habría tenido planes de formar una familia con Carey. A lo que la cantante de “Touch my Boddy” se habría opuesto rotundamente.

“Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, reporta PageSix en referencia a la abrupta separación de Carey y Tanaka. Recordemos que la cantante ya posee dos hijos: Moroccan y Monroe, ambos de su relación con Nick Cannon.

Por su lado, Tanaka, a sus 40 años, no ha podido tener hijos, por lo que habría pensado en formar una familia con la intérprete pop.

Los famosos llevan una relación de 7 años (Foto: Mariah Carey / Instagram)

Y aunque es una versión anónima de los hechos, lo cierto es que Carey y Tanaka no han sido visto juntos en los últimos años. De hecho, si hacemos memoria, no sería la primera vez que ambos se dan un respiro en la relación.

A mediados de 2017, la autora de “All I Want for a Christmas Is You” optó por separarse brevemente del bailarín, aunque regresaron a las pocas semanas de oficializar su ruptura.

PISTAS DE LA SEPARACIÓN DE MARIAH CAREY Y BRYAN TANAKA

Las especulaciones en torno a su ruptura empezaron cuando la intérprete sorprendió a sus seguidores mientras se iba de viaje sola a Aspen, Colorado. El hecho que una personalidad tan famosa como Mariah Carey decida viajar sola y sin compañía es un indicio de que las cosas no andan bien.

No obstante, la pista más evidente se dio cuando Tanaka no asistió a la gira “Merry Christmas One and All”, la cual empezó en noviembre pasado.

Si bien los rumores de su separación son recientes, Carey ya daba visos de que las cosas entre ellos no iban por buen camino desde inicios de mes. En especial, durante una entrevista a un reconocido magazine norteamericano.

“He estado esperando estas Navidades durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, sentenció en diálogo con People en Español. “Estoy agradecida por todos, pero no ha sido mi versión más divertida de la Navidad”, dijo.

Mariah Carey y Bryan Tanaka llevan 7 años de relación (Foto: Bryan Tanaka / Instagram)

De momento, ninguna de las dos celebridades ha salido a afirmar o desmentir los indicios de su adiós, pero teniendo en cuenta tales hechos, parece que la oficialización no está tan lejana. ¿Crees que Mariah Carey vuelva a tener otra decepción amorosa a sus 54 años de edad?