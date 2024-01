Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil, está en el centro de la polémica después de la difusión de un video en redes sociales que ha generado una notable polémica respecto a su orientación sexual. De esta manera, el heredero de la “Reina del TikTok” se enfrenta a su primer escándalo mediático a sus cortos 18 años de edad.

Parece que 2024 será un año agitado en la industria mexicana, sino preguntémosle a Nicolás Buenfil, quien a sus cortos 18 años acaba de enfrentar su primera polémica en el mundo del espectáculo azteca. Pero, ¿por qué? Pues, todo se debe a la publicación de un peculiar video el pasado 10 de enero.

La talentosa actriz junto a su hijo Nicolás (Foto: Erika Buenfil / Instagram)

Fue tanta la histeria que desató en redes sociales que la propia Erika salió al frente para aclarar la situación en torno a la orientación sexual de su hijo. ¿Qué dijeron y por qué es señalado el también heredero de Ernesto Zedillo Jr.?

CRÍTICAS Y COMENTARIOS: SEÑALAN A NICOLAS BUENFIL POR PECULIAR BAILE EN TIKTOK

Todo empezó cuando el jovencito de 18 años subió un video a sus redes sociales recreando una escena de la película “Saltburn”. En aquel metraje podemos ver al heredero de Erika Buenfil bailando de manera muy afeminada, por lo que los comentarios en redes sociales no dudaron en cuestionar la orientación sexual del joven.

Nicolás Buenfil contestó todas las dudas en torno a su identidad sexual (Foto: Erika Buenfil / Instagram)

Ante todas las especulaciones en su contra, Nicolás no dudó en responder todas las dudas que giraban en torno a su persona, por lo que se animó a colgar otro video respondiendo todas las dudas que puedan tener sus fanáticos.

“Si tanto quieren saber la verdad, ahí les va”, empezó diciendo Nicolás Buenfil en un clip que compartió en su TikTok personal. “Subí un borrador que era mío, bailando una parte de una película que se llama Saltburn y lo hice a mi estilo ¿saben? Como algo muy personal”, alegó el heredero de Erika Buenfil.

Luego, dejó en claro que la recreación de dicha escena fue interpretada de manera muy inusual, pues siendo hombre tomó una actitud muy afeminada. “Tal vez lo hice en una forma inusual, siendo un hombre. Siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia ¿me entienden?”, adicionó.

Paralelamente, se tomó la molestia de aclarar que no es la primera vez que cuestionan su identidad sexual. “El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual”, dijo.

¿NICOLÁS BUENFIL ES HOMOSEXUAL? ESTO DIJO EL HEREDERO DE ERIKA BUENFIL

Sobre las especulaciones de su orientación sexual, Nicolás dio por sentado que es heterosexual y que le gustan las mujeres. “Sí me gustan las mujeres y soy muy libre en ese aspecto. Si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada. Estamos en 2024 gente. No pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna”, prosiguió el muchacho.

Además, se dio tiempo para señalar que sus bailes y ocurrencias en TikTok no tienen nada que ver con su orientación sexual. “No sé, las ideas cambiaron. Por lo menos, si me he acostumbrado que hacer cosas tipo así no tiene que ver con seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir. Si gente soy heterosexual”.

Nicolás Buenfil al lado de su madre, la actriz Erika Buenfil (Foto: Nicolás Buenfil / Instagram)

Por último, el ungénito de Erika Buenfil cerró su video señalando que le “pasa muy seguido” los cuestionamientos por su orientación sexual.

SALE EN DEFENSA DE SU HIJO: ESTO DIJO ERIKA BUENFIL ANTE LOS COMENTARIOS DE SU HIJO

Luego de la avalancha de críticas que sufrió su primogénito en redes sociales, la actriz Erika Buen Fil salió por medio de sus redes sociales para defender a su vástago con un contundente mensaje dirigido hacia los que cuestionan la identidad sexual de Nicolás.

Erika Buenfil no dudó en proteger a su hijo de críticas en las redes sociales (Foto: Erika Buenfil / Instagram)

“Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”, redactó Érika Buenfil en su plataforma de X. Sin embargo, al cabo de unas horas fue eliminado.

Sin embargo, sus casi 685 mil seguidores no dudaron en leer este escueto y directo mensaje en defensa de su hijo.