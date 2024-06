Daniel Sarcos, el conductor venezolano, regresa nuevamente a las pantallas de las familias latinas en Estados Unidos con un nuevo programa que promete convertirse en el favorito de muchos. Con esto, el presentador marca su regreso a la televisión luego de largos 6 años, en los que estuvo dedicado a otras cosas, aunque siempre manifestó que su sueño era volver a trabajar en lo que tanto le apasiona y así retribuir todo el cariño que el público le ha dado a lo largo de los años.

Entre 2011 y 2018, Daniel Sarcos fue conductor del programa “Un nuevo día”, conocido actualmente como “Hoy Día”. Allí compartió con varias figuras muy queridas como Adamari López, entre otros, pero lo que sobresalió durante esos años fue su capacidad para entretener y ser querido por los televidentes. Sin embargo, en marzo de 2018 anunció su salida de Telemundo tras llegar a un acuerdo porque no le alcanzaba el tiempo para cumplir todos los compromisos laborales de la época.

En aquel momento, sus fanáticos se entristecieron mucho porque a ellos les gustaba su manera de conducir, pero no había de otra que aceptar lo que había sucedido y seguir apoyándolo en sus nuevas facetas. Pero como bien dicen, no todo dura para siempre y su alejamiento de la televisión no sería la excepción. Seis años después, él mismo anunció su regreso mediante una publicación en redes sociales, la cual se viralizó casi de inmediato.

Daniel Sarcos es una figura muy querida por el pueblo latino en los Estados Unidos (Foto: Daniel Sarcos / Instagram)

DANIEL SARCOS ANUNCIA SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

El lunes 3 de junio, Daniel Sarcos sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que estará regresando a la televisión en los Estados Unidos con un nuevo programa, que le permitirá volver a los hogares de América Latina, pero especialmente de su país natal, Venezuela, lo cual es algo muy especial para él, ya que siempre ha manifestado su amor hacia su patria y compatriotas.

“Hoy arranca el camino para uno de mis grandes sueños, regresar a una de mis grandes pasiones: la televisión. Este proyecto me permitirá volver a los hogares de Estados Unidos, de América Latina, pero particularmente, a los hogares venezolanos”, dijo muy emocionado el presentador en el video que está disponible en su cuenta de Instagram.

¿QUÉ DIJO DANIEL SARCOS SOBRE SU NUEVO PROGRAMA DE TELEVISIÓN?

En el video que se puede ver en redes sociales, además de manifestar su alegría por volver a la televisión, Daniel Sarcos habló un poco sobre “Sarcástico”, su nuevo programa, al que le dio una descripción un poco confusa, por lo que se entiende que la producción aún no quiere que se filtre mucha información, así que todos los fans del conductor deberán estar atentos a las redes sociales para ganarse con alguna actualización.

“El programa se llamará Sarcástico porque las cosas hay que decirlas como son y usted quizá tendrá la razón, aunque no la tenga”, indicó el venezolano acerca del show que podrá verse en toda América Latina y Estados Unidos a través del canal Ve Plus.