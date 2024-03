¡Nuevas sorpresas en la casa más conocida de todas! En una noche crucial en la lucha por la permanencia, “La Casa de los Famosos” dio la bienvenida a una nueva residente que, junto con Geraldine Bazán y Patricia Corcino, seguirá alterando las dinámicas establecidas durante las siete semanas de convivencia. Esta nueva integrante es Serrath, una destacada modelo que anteriormente estuvo vinculada sentimentalmente con el ecuatoriano Guty Carrera.

Isis Serrath, quien según diversos portales mantenía una relación especial con Guty Carrera, ingresó como nueva participante en “La Casa de los Famosos” de Telemundo tras una gala de nominaciones intensa.

La modelo fue relacionada con Guty Carrera antes de ingresar a "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

Al principio del programa, la influencer expresó su total respaldo a Carrera. No obstante, sus relaciones con Alana Lliteras y las acusaciones de deshonestidad podrían haber llevado a la celebridad a “distanciarse” públicamente de él.

CERCANA A GUTY CARRERA: ISIS SERRATH DEBUTA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2024″

Como te mencioné líneas arriba, la modelo e influencer mexicana Serrath fue presentada en la gala por Nacho Lozano y Jimena Gállego antes de su ingreso a La Casa, el reality número uno de la televisión hispana en Estados Unidos. De esta forma, el flamante premio de $200,000 en efectivo presentará un nuevo contendiente.

En febrero pasado, surgieron rumores de que Serrath estaba en una relación con Guty Carrera, pero ella lo desmintió en una publicación en su cuenta de Instagram. Eso sí, el nuevo jale de Telemundo admitió que el modelo le pidió que lo esperara a su salida de “La casa de los famosos”.

“Amores para que no se mal interprete nada dejo este comunicado para aclarar que GutyCarreraT y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a La Casa para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el show pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo”, fue lo que escribió Serrath el 7 de febrero.

Nacho y Jimena abordaron este tema en detalle con Serrath, quien mencionó la importancia de definir su estrategia dependiendo de cómo sea recibida por Guty. Cuando Jimena le preguntó si conocía a Guty, ella respondió: “Lo conozco bastante bien, o más bien, lo conocía”.

¿QUIÉN ES ISIS SERRATH?

Isis Serrath Gutiérrez, conocida como Serrath, es una actriz e influencer con una gran cantidad de seguidores que ha participado en varios realities, donde ha destacado por su belleza y personalidad fuerte, generando siempre interés.

De hecho, debutó en la televisión en un reality y ha continuado participando en otros programas, como “Top Chef VIP 2″ de Telemundo.

La influencer acumula casi 2 millones de seguidores en Instagram (Foto: Serrath / Instagram)

Nació en febrero de 1991 en el estado de Hidalgo, en el centro de México, y desde niña ha aspirado a ser actriz y reconocida en el medio.