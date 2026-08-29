México ya tiene nueva reina. María Vargas, representante de Jalisco, ganó Miss Universe México 2026 este sábado 29 de agosto y será la encargada de representar al país en la próxima edición de Miss Universo. Su triunfo puso fin a la competencia entre las 32 aspirantes que participaron en la final nacional y marcó el relevo de Fátima Bosch como titular de la corona.

La gala se celebró en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur. Después de una noche marcada por los sucesivos cortes de 16, 10 y 5 participantes, María Vargas consiguió imponerse en la instancia definitiva.

Mariana Macías, representante de Michoacán, fue primera finalista. Fernanda Abaroa, de Guerrero, terminó como segunda finalista; Génesis Vera, de Veracruz, ocupó el tercer puesto, mientras que Ximena Ochoa, de Ciudad de México, cerró el cuadro final como cuarta finalista.

Resultados finales de Miss Universe México 2026

Ganadora María Vargas Jalisco Primera finalista Mariana Macías Michoacán Segunda finalista Fernanda Abaroa Guerrero Tercera finalista Génesis Vera Veracruz Cuarta finalista Ximena Ochoa Ciudad de México

¿Quién ganó Miss Universe México 2026?

La ganadora de Miss Universe México 2026 fue María Vargas, representante de Jalisco.

La candidata jalisciense avanzó durante los distintos cortes de la noche hasta situarse entre las cinco últimas participantes de la competencia. En la definición final fue elegida como la nueva reina nacional y tomó el relevo de Fátima Bosch.

Con este resultado, María Vargas se convierte en la nueva representante de México rumbo a Miss Universo, donde buscará defender el nombre del país en la competencia internacional.

María Vargas sucede a Fátima Bosch

La edición 2026 de Miss Universe México marcó el final del reinado de Fátima Bosch y el inicio de una nueva etapa con María Vargas como titular de la corona.

La representante de Jalisco recibió el título tras una competencia en la que fue superando cada uno de los cortes anunciados durante la noche. Su triunfo la coloca ahora al frente de la preparación de México para su próxima participación en Miss Universo.

El cambio de reinado cerró la gala nacional y confirmó a Vargas como la candidata que llevará la representación mexicana al escenario internacional.

Las cinco finalistas que llegaron a la última etapa

La lucha por la corona quedó reducida a cinco participantes:

María Vargas (Miss Jalisco)

Mariana Macías (Miss Michoacán)

Fernanda Abaroa (Miss Guerrero)

Génesis Vera (Miss Veracruz)

Ximena Ochoa (Miss Ciudad de México)

Las cinco llegaron al tramo final después de superar las diferentes etapas de eliminación. Finalmente, María Vargas se quedó con la corona, seguida por Mariana Macías y Fernanda Abaroa en las dos primeras posiciones de finalistas.

Así se desarrollaron los resultados de la final

La competencia comenzó con las 32 representantes estatales y fue reduciéndose a lo largo de la gala. El primer corte dejó a 16 participantes; después solo quedaron 10 y, finalmente, cinco aspirantes llegaron a la definición por la corona.

Las 16 semifinalistas

María Zepeda (Miss Colima)

Arisbe Cueto (Miss Nuevo León)

Génesis Vera (Miss Veracruz)

Estefany Luna (Miss Oaxaca)

Samantha Bastidas (Miss Baja California)

Ana Cristina Muñoz (Miss Guanajuato)

Fernanda Abaroa (Miss Guerrero)

Cristina Guillén (Miss Sinaloa)

Carla Osorio (Miss Yucatán)

Ximena Aranda (Miss Tabasco)

Ximena Ochoa (Miss Ciudad de México)

Zayda Ríos (Miss Morelos)

Selene Zazueta (Miss Baja California Sur)

Isela Hernández (Miss Durango)

María Vargas (Miss Jalisco)

Mariana Macías (Miss Michoacán)

Las 10 finalistas

Ximena Aranda (Miss Tabasco)

Arisbe Cueto (Miss Nuevo León)

María Vargas (Miss Jalisco)

Zayda Ríos (Miss Morelos)

María Zepeda (Miss Colima)

Mariana Macías (Miss Michoacán)

Fernanda Abaroa (Miss Guerrero)

Estefany Luna (Miss Oaxaca)

Génesis Vera (Miss Veracruz)

Ximena Ochoa (Miss Ciudad de México)

El Top 5 de Miss Universe México 2026

El último corte antes de la coronación dejó a cinco participantes:

María Vargas (Miss Jalisco)

Mariana Macías (Miss Michoacán)

Fernanda Abaroa (Miss Guerrero)

Génesis Vera (Miss Veracruz)

Ximena Ochoa (Miss Ciudad de México)

De ese grupo salió finalmente la nueva Miss Universe México.

Estas fueron las 32 candidatas de Miss Universe México 2026

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Coahuila: Glenda Makhlouf

Colima: María Zepeda

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

¿Qué sigue para María Vargas?

Después de ganar Miss Universe México 2026, María Vargas iniciará su preparación como representante nacional para la próxima edición de Miss Universo.

El triunfo abre una nueva etapa para la candidata jalisciense, que asumirá la responsabilidad de representar a México frente a las delegadas de otros países y territorios en el certamen internacional.

La coronación también pone oficialmente fin al reinado de Fátima Bosch y da paso a María Vargas como nueva imagen de México en el camino hacia Miss Universo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Miss México 2026

¿Quién ganó Miss Universe México 2026?

María Vargas, representante de Jalisco, fue coronada como la nueva Miss Universe México 2026.

¿A quién sucede María Vargas?

María Vargas sucede a Fátima Bosch como titular de la corona nacional.

¿Quién fue la primera finalista?

Mariana Macías, representante de Michoacán.

¿Quién fue la segunda finalista?

Fernanda Abaroa, representante de Guerrero.

¿Quiénes fueron las otras finalistas?

Génesis Vera, de Veracruz, terminó como tercera finalista y Ximena Ochoa, de Ciudad de México, como cuarta finalista.

¿Cuántas candidatas participaron?

Participaron 32 representantes de los diferentes estados de México.

¿Dónde se realizó la final?

La gala se llevó a cabo en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur.