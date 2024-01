La destacada presentadora de CNN News Central, Sara Sidner, ha compartido recientemente un impactante capítulo de su vida al revelar con valentía que ha sido diagnosticada con cáncer de seno. Reconocida por su dedicación y profesionalismo, la periodista ha decidido hacer público su diagnóstico, contribuyendo así a generar conciencia y fomentar el diálogo en torno al cáncer de mama.

“Antes de acabar quiero dar una nota personal. Quiero que piensen en 8 mujeres que aman o quieren. Estadísticamente, una de ellas tendrá cáncer de mama. Yo soy esa una de ocho en mi grupo de amigos. Nunca he estado enferma en mi vida, no fumo, casi no tomo. El cáncer de mama no está presente en mi familia y aquí estoy con cáncer de mama etapa 3″, compartió el lunes 8 de enero de 2024, destacando la importancia de la conciencia y el apoyo en esta lucha.

El cáncer de mama, según la información proporcionada por Mayo Clinic, es un tipo de cáncer que se forma en las células de los senos, siendo el segundo cáncer más común diagnosticado en mujeres en los Estados Unidos, después del cáncer de piel.

En estos primeros días de 2023, Sara Sidner se encuentra enfrentando el cáncer de mama en la etapa 3. Pero, ¿qué implica exactamente esta etapa?

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA ETAPA 3 EN UN CÁNCER DE MAMA

Para empezar, la clasificación del cáncer en etapas es importante de mencionar y tomar en cuenta, ya que ayuda a los médicos a determinar el tratamiento más adecuado y proporciona información pronóstica.

La etapa 3 en el cáncer de mama, según Mayo Clinic, se identifica por un tumor de gran tamaño que posiblemente ha invadido tejidos circundantes, sin alcanzar la pared torácica ni la piel.

Además, en esta fase, el cáncer a menudo se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos al seno afectado, indicando una mayor propagación de la enfermedad. Aunque la presencia de células cancerosas en los ganglios linfáticos es un signo preocupante, la etapa 3 generalmente implica una ausencia o presencia limitada de metástasis en órganos distantes.

Sara Sidner junto a sus compañeros y otros conductores de CNN (Foto: Sara Sidner / Instagram)

En este momento, es crucial abordar la situación con atención y comprensión, adaptando un plan de tratamiento específico para las necesidades individuales de Sara Sidner.

EL TRATAMIENTO QUE ESTÁ SIGUIENDO SARA SIDNER

En esta etapa, Sara Sidner está siguiendo un intenso tratamiento de quimioterapia, que utiliza medicamentos para eliminar o frenar el crecimiento de células cancerosas, tal como lo dijo al aire.

Sin embargo, pronto empezará con un enfoque un poco más agresivo para erradicar la enfermedad, lo que incluye la radiación y una doble mastectomía, un procedimiento quirúrgico en el que ambos senos son extirpados.

Pese a todo, Sara Sidner se mantiene optimista de que saldrá adelante y que, entre todo lo malo que significa esta enfermedad, le ha dado una perspectiva diferente de la vida.

“Le he agradecido al cáncer, porque me ha hecho aprender que no importa por qué infierno pasemos en esta vida, aun así estado locamente enamorada de esta vida y tan solo estar viva se siente muy diferente para mí ahora. Ahora ya no me estreso por tonterías que antes me desesperaban y ahora, cada día que doy otro respiro, puedo celebrar que estoy aquí con ustedes, con mis compañeros, con mi familia y puedo amar y llorar y reír y tener esperanza. Y eso, mis queridos amigos, es suficiente”, contó a los televidentes.