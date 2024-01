Después de unos días de pausa por el fin de año, el programa ¡Siéntese quien pueda! regresó a Univision el 8 de enero con la presencia de Chiquibaby como conductora, como lo había sido desde que Julián Gil dejó el puesto vacío. Lo que sí ha cambiado un poco es la forma de ver el espacio porque asegura ser mejor que antes.

A todo ello hay que sumarle otro cambio: la ausencia de Andre Luis Brunelli, el bombero del show que se había ganado el corazón de todos los televidentes. Y es que el querido influencer y modelo ya no continuará esta temporada colaborando con el mencionado programa de televisión, generando la tristeza en sus fanáticos.

ANDRE LUIS BRUNELLI NO SEGUIRÁ EN “SIÉNTESE QUIEN PUEDA”

El martes 9 de enero, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el influencer dio a conocer la noticia de que ya no seguirá en el programa de Univision. Ese comunicado lo hizo con mucho agradecimiento por todo lo que le tocó experimentar durante cada uno de los capítulos en los que apareció.

Además, enfatizó en que le dio la oportunidad a sus padres y a sus hijos de llevarlos al set de televisión para que lo vean brillar en triunfar en algo que tanto le gusta y por lo que mucho esfuerzo dejó en el camino.

“350 episodios después, mi etapa como bombero llega a su fin. Aprendí mucho, me divertí mucho, hice muchos amigos y pude llevar a mis hijos y mis padres al set para ver brillar a este niño inmigrante que llegó a Estados Unidos a los 7 años y no en portugués, no en inglés, en su tercera lengua, el español. Todo es posible. Este capítulo se cierra pero apenas estoy comenzando”, escribió en Instagram.

¿POR QUÉ SE VA DE “¡SIÉNTESE QUIEN PUEDA!”?

En la publicación que hizo, Brunelli no explicó los motivos de su salida, así que no se sabe si fue una decisión propia o del canal por ya no contar con sus servicios. Lo que es cierto es que, como lo mencionó, se va muy agradecido por la oportunidad.

Así mismo, es probable que las causas de su salida del show sean reveladas, pues son temas que, por lo general, no son publicados con facilidad.